Cádiz CF: Chris Ramos vuelve a reír tras su complicada transición

No lo podía entender y se le notaba que no lo entendía. Y no lo entendía por lo primero, porque no lo quería entender. Lo malo de esa complejidad es que lo pagaba su equipo, pero igual no se estaba dando cuenta que el primer perjudicado estaba siendo él. Lo cierto es que Chris Ramos estaba metido en un bucle de de desolación del que solo podía salir como salió la primera vez con Garitano al frente, marcando y siendo determinante.

A Chris Ramos no le ha regalado minutos absolutamente nadie en este Cádiz CF. Es más, incomprensiblemente se iba de vez en cuando al banquillo con Paco López cuando el técnico de Silla salvó sus primeras bolas de partido gracias a esos goles y a esos penaltis que se curraba el Ibrahimovic de La Laguna. Al ariete que llegó en Primera como pichichi de un nefasto Lugo en Segunda le persigue -ahora en el Falla- esa fama de fallón ante los porteros e incluso arrastra críticas que lo sitúan con ese perfil de torpón con el balón y exento de calidad en comparación a compañeros que tuvo como Maxi Gómez, que sigue teniendo como Roger o que tiene Carlos Fernández. Y es que todos ellos, todos, incluso con menos aportación al juego y, por supuesto menos goles, le comieron las tostadas un año y otro en alguna que otra ocasión. Por eso, hay quien puede empatizar con el profesional que este tiempo con Garitano ha salido desde al banquillo al campo sin la intensidad, hambre, ganas, ambición y compromiso de antes. Se le notaba en sus carreras, sin fe; en su rostro, mal encarado; en sus celebraciones, frías. Es más, solo hay que ver con la rabia que celebró el gol de este pasado domingo ante su afición.

Razones

Más allá del tópico irreal que la profesionalidad debe estar por encima de todo, lo cierto es que por encima de todos puede que esté la persona. Y las personas sufren. Y se cabrean. Y al enfadarse, no comprenden. Como no ha comprendido Chris Ramos a Garitano, que está escribiendo un libro que bien haría el delantero gaditano en comenzar a leerlo con más atención y cariño de lo que lo lleva haciendo desde el último partido en Almería del año pasado, el primero de los cinco que se ha pasado en el banquillo a pesar de la nula eficacia goleadora de su competidor Carlos Fernández.

Las razones, más humanas que laborales, para entender ese cabreo contenido que llevaba Chris Ramos eran más que lógicas. Tan lógicas que son muchos los aficionados que no entendían como semana tras semana el elegido para la punta del ataque por Garitano era un delantero que, por mucho que llegue cedido por la Real, lleva sin ver puerta desde que ha empezado la temporada.

Pero la templanza de Chris Ramos no cambió de la noche a la mañana. De entrada, Garitano llega tras una derrota en Elche en la que Paco López saca de inicio a la dupla atacante formada por Carlos Fernández y Chris Ramos. El debut del vasco no es gran cosa. De hecho, en ese estreno ante el Albacete se duda del once que saca al parecerse mucho a los sacados por su antecesor, aunque Chris ya comienza a ser moneda de cambio y ve como en el 4-2-3-1 que saca el nuevo entrenador el que lleva el '9' es Roger mientras que a él le toca el banquillo al estar lesionado Carlos Fernández, que ni entre en la convocatoria. Ese encuentro no va bien y Ramos sale al campo en el 58' para convertirse en la recta final del partido en el hombre del partido al ser producto de un penalti y materializarlo él mismo con un lanzamiento que mandó a la escuadra.

¿Por qué le fue tan bien ese día? Porque fue él mismo. Se olvidó de prejuicios y de posibles favoritismos del nuevo entrenador y se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer: pelear hasta la extenuación todos los balones de los que ya antaño había sacado el mismo petróleo que en este choque con el Albacete en el que acabó siendo derribado por un defensa blanquillo que resbalo trabándole al no esperar la acometida del bravo ariete gaditano.

Efectivamente, esa estelar aparición tuvo su premio y a la semana siguiente salía como titular en Carranza compartiendo la delantera con Carlos Fernández. El Cádiz CF cedió un empate por culpa de un penalti cometido por San Emeterio y, la verdad, fue tan mal partido como el anterior ante el Albacete y el resto que llevaban el guion de Paco López.

Todo esto lo vio Garitano, que en el siguiente encuentro ponía al equipo a jugar con un 4-2-3-1 que desde entonces mantiene para mejoría de los resultados. Otra vez, el preparador vasco vuelve a confiar a Roger como único delantero, pero el de Torrent se lesiona a la media hora y es reemplazado por Chris Ramos, que entró antes al campo que Carlos Fernández, que ya lo hizo en la segunda mitad. Se empata a un gol con expulsión incluida de Ontiveros y el personal se va de vacaciones.

Año nuevo

Dado que el Cádiz CF fue eliminado de la Copa por Eldense en tiempos de Paco López, Garitano disfruta del tiempo que no tuvo en sus inicios y aprovecha el primer fin de semana de año sin competición para hacer una pretemporada que es cuando el da la vuelta al equipo como un calcetín. Eso sí, malas noticias para Chris Ramos, que verá como en el estreno de año en Carranza no está entre los elegidos. Empate sin goles ante el Almería con un juego serio, ordenado y con nuevos aires en el ataque, donde tampoco se tira la casa por la ventana.

La eclosión de este Cádiz CF llega en Elda con un 1-4 un tanto engañoso dado que los gaditanos no salieron nada bien aunque aguantaron el tipo lo suficiente hasta la aparición de Ontiveros en el 21' con la que se derrumba el encuentro. De nuevo, Chris Ramos tiene un papel secundario al salir al campo en el 78', con el partido muerto y en el que da muestras de apatía en cada lance del juego. Flaco favor a sus aspiraciones.

Visita el Mirandés la Tacita y otra vez Chris Ramos ve la victoria de sus compañeros desde el banquillo, de donde sale justo cuando Chust encarrila un encuentro que se había puesto feo tras la roja de Diakité al inicio de la reanudación. Suplente de nuevo en Zaragoza y a la sombra de un Carlos Fernández que se cae de la titularidad sorprendentemente en el encuentro en casa ante el colista ante el Cartagena en el que reaparece de inicio y casi que sin presagiarlo Chris Ramos, que no desaprovechará la ocasión.

En la rueda de prensa posterior al encuentro Garitano explica los motivos de los cambios en su once ya que también llama la atención el regreso de Fali en detrimento de Kovacevic, que estuvo imperial en La Romareda. Y es ahí es cuando se ve la claridad de ideas y la honestidad con las mismas del nuevo inquilino del vestuario amarillo. «Fali ha sido titular por el plan de partido. Kovacevic hizo el otro día un gran partido pero entendíamos que hoy era mejor poner a Fali. Es un plan de partido diferente en el día metiendo a Fali y Álex porque entendíamos que íbamos a tener más salida de balón. Necesitábamos sacar el balón desde atrás, estoy contento con todos pero hay que entender el rol que le toca a cada uno. Todos tienen que aceptar su rol para que el equipo gane», dijo sobre las modificaciones de medio campo hacia detrás sin resolver de la medular hacia delante.

El caso es que cinco encuentros después, Gaizka Garitano le entregó la titularidad y Chris Ramos no falló aportando el tercero de su equipo con un magistral remate de cabeza a un centro botado por Ontiveros. La cara del gaditano en su festejo no dejaba dudas y encerraba toda la crispación contenida que lleva unos años en los que también ha tenido algún que otro mensaje hacia la grada. Esa misma a la que le dedicó el gol desde los once metros ante el Albacete a pesar del fuerte murmullo de desaprobación que se escuchó cuando el delantero cogió el balón por delante del Ontiveros para ser el autor de la ejecución.

Fali consiguió sacarle unas risas a Chris Ramos tras su gol de cabeza. Francis Jiménez

Chris Ramos vuelve a sonreír aunque este domingo de no ser por Fali, que se dirigió a él con algunas de las suyas, no lo hubiera hecho tan abiertamente debido a lo mucho que lleva sufriendo en su foro interno por su, a veces, inexplicable falta de protagonismo con los números en la mano.

No ha sido una transición fácil la de Chris Ramos, que lleva siete goles, el segundo con más de la plantilla tras Ontiveros, con nueve.

Más temas:

Mirandés

Fali