«Si el Cádiz es capaz de ganar en Santander estará en su derecho de pensar en el 'play off'»

Para hablar del Racing de Santander - Cádiz quién mejor que uno de los embajadores del cuadro cántabro como Paco Liaño. El mítico portero del Súper Dépor no pierde de vista el otro club de su vida, pues su ADN santanderino no lo pierde nunca. De hecho, «este sábado estaré en El Sardinero para ver el partido, el gran ambiente y con el deseo de que no llueva», reconoce entre risas.

Liaño ve así ahora mismo al Racing, un líder que lo ha pasado mal no hace mucho. «La palabra fiable no define bien al Racing. Es un equipo muy atractivo de ver por el fútbol que practica pero entraña mucho riesgo ante rivales que sepan leer bien la línea defensiva adelantada y puede hacer que le creen muchas ocasiones. El Racing es un equipo atractivo pero cualquier rival le puede meter en muchos problemas«.

Las dos bajas que tiene son muy importantes. «Andrés Martín e Íñigo Vicente son futbolistas capitales en el equipo y no van a poder estar este sábado. Vamos a ver cómo las sustituye José Alberto porque los que jueguen no tendrán el mismo nivel. Son los dos futbolistas de mayor talento ofensivo del equipo», reconoce Liaño.

Sobre el cuadro cadista, el exportero y ahora comentarista en Tiempo de Juego de COPE, destaca que «al Cádiz si le caracteriza algo ahora mismo es su fiabilidad defensiva. Garitano le ha dado al equipo mayor solidez que es importante. Después de ocho partidos sin perder entiendo que la llama de la ilusión se haya despertado en Carranza. Ya dije en la primera vuelta que el Cádiz estaba llamado a estar arriba a pesar del mal inicio que tuvo. Tiempo hay por delante, aunque hay muchos puntos aún con la zona arriba, entiendo perfectamente que se piense en alcanzar el 'play off'. Si el Cádiz es capaz de ganar en El Sardinero tendrán un impulso para pensar que es posible aún estar arriba«.

La clave de la mejoría amarilla está en su capacidad para defender. «Las defensas dan los campeonatos pero las delanteras ganan partidos. El Cádiz ha mejorado mucho con Garitano a nivel defensivo y como tiene talento delante, caso de Ontiveros, hace que esté consiguiendo muchos puntos en las últimas semanas. Si siguen en este camino está claro que el equipo va a seguir hacía arriba».

Liaño no pierde de vista a uno de los mejores jugadores de Segunda División. «La dependendia de Ontiveros sería para cualquier equipo de la categoría. Es el típico jugador capacitado para ser un futbolista muy bueno de Primera pero por lo que sea no ha tenido continuación en la élite. En Cádiz se está mostrando como el futbolista de mayor talento del equipo. Solo espero que esté bien maniatado por la defensa del Racing«.

Volviendo al choque del sábado, Liaño tiene claro que los dos equipos se juegan mucho. «Es un partido importante para el Racing sabiendo que enfrente va a tener un equipo al alza y que le va a poner en muchas dificultades. Todavía es pronto para hablar de finales pero dada la igualdad pueden pasar muchas cosas. Al Cádiz ganar en El Sardinero le daría mucha motivación y sería un impulso gordísimo».

¿Qué partido espera? «Yo espero un partido en el que el Racing domine y el Cádiz espere pero ojo que el equipo de José Alberto no es tan fiable jugando como local. Siempre empieza los partidos con una primera media hora muy fuerte pero no siempre consigue gol. Asume muchos riesgos y hace que los rivales en ocasiones se adelanten en el marcador», concluye.