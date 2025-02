Los cadistas de Valencia afectados por la DANA: «No nos ha llamado el Cádiz»

Aquello de que el Cádiz CF tiene aficionados por toda España y muchos lugares del mundo no es ni mucho menos una frase hecha. Es una auténtica realidad, y así lo demuestran cada vez que el cuadro cadista juega lejos del Estadio Carranza.

Valencia no se escapa de esa realidad. Tanto es así que son varios los seguidores amarillos que se han visto afectados por la terrible catástrofe de la DANA que azotó la comunidad valenciana la semana pasada y cuyos efectos continuan presentes.

«Tengo un amigo íntimo que lo ha sufrido en sus carnes. Ha estado incomunicado varios días, le entró agua en su casa en la planta baja y estuvo viviendo varios días sin poder salir en la planta alta». Lo dice César Ríos, presidente de la Peña Cadista de Traca, la entidad de seguidores amarillos sita en la capital del Turia. «Le entró dos metros de agua en su casa. Han estado esperando ayuda porque ya no es que entre agua es que entra barro, cañas y de todo. No podían abrir la puerta para salir a la calle, era imposible. En mi caso tengo mi empresa en Valencia capital y por fortuna no me ha afectado pero desde el primer momento estamos involucrados en la ayuda y en todo lo que hemos podido», explica.

César habla de la situación que se está viviendo, algo inimaginable para todo aquel que no lo viva en sus carnes. «Valencia capital no se ha visto afectado. El Turia divide a la ciudad respecto al resto de pueblos que sí se han visto afectados. Realmente todos esos pueblos están pegados a la ciudad y cada pueblo está unido al siguiente por calles. Estamos hablando de un millón de personas que se han visto afectadas, algo que no se está diciendo».

El presidente de la peña cadista ha acudido por supuesto al lugar para ayudar, como lo están haciendo muchos valencianos y españoles estos días. «El pasado jueves fue el primer día en el que estuve en la zona, llené una furgoneta porque los dos primeros días no fue nadie a la zona cero. Había libre acceso y los que estaban ayudando los primeros días era la propia población. Teníamos que ayudar porque la gente mayor no podía salir a la calle por el fango y los coches acumulados. Hemos entrado en muchos hogares para dar alimentos y agua», explica César.

El aficionado amarillo lamenta que la ayuda haya tardado tanto en llegar. «Hasta el domingo que se lio la que se lio realmente la gente no ha recibido ayuda de verdad. Ahora si hay maquinaria pesada que es lo que hace falta porque con una pala puedes hacer lo que puedes. Hay un descontrol impresionante», explica el presidente de la peña.

Son varias las campañas que los aficionados del Cádiz han lanzado, en concreto colectivos como Brigadas Amarillas y la Federación de Peñas. También el Cádiz CF ha mostrado su solidaridad en redes sociales y destinará lo recaudado en sus tiendas oficiales a Valencia. Sin embargo, los seguidores amarillos no han tenido una llamada del club cadista para conocer su estado. ¿Habéis recibido alguna comunicación del Cádiz CF? «No, estoy sorprendido. Tenemos cinco peñistas muy afectados pero desde el club nadie se ha puesto en contacto con nosotros», reconoce el presidente de la Peña Cadista de Traca.

Sobre las necesidades ahora mismo en Valencia, César habla de «botas de agua, comidas de animales, pañales y sobre todo palas y herramientas. Comida ahora mismo no hace falta más porque el Banco de Alimentos está desbordado». Al respecto, hay varias campañas de peñas del Cádiz y en concreto de la Federación de Peñas. «Nos han llegado medicamentos de la peña cadista de La Línea de la Concepción y con la Federación lo estamos canalizando todo. El dinero recaudado lo usaremos en función de lo que nos diga Protección Civil aquí», resalta César Rios.