Cadista de por vida, cuatro décadas y lo que queda: «El Cádiz es un sentimiento único»

Que los clubes de fútbol son mucho más que empresas o eso, clubes, es una evidencia tan grande como la cantidad de aficionados que un domingo sí y otro también llenan estadios para ver a sus equipos. El Cádiz no es una excepción de ello y sus más de 16.000 abonados esta temporada darán fe que, tras dos campañas muy malas, la fidelidad a los colores no se toca.

Jesús Suero es un conocido seguidor cadista. Habitual en diferentes medios de comunicación, sobre todo la radio, el gaditano se muestra siempre con un talante educado y amable cuando habla del equipo de su vida. Es un enamorado del Cádiz pero siempre lo hace con la calma que irradian sus palabras. Mesurado, que no despegado y menos crítico, pues sus 43 años de abonado de manera interrumpida le permiten y dan derecho a hablar de lo que guste respecto a su Cádiz CF.

Fue a principios de los 80 cuando Suero decidió hacerse abonado del club de su vida y desde entonces no ha fallado ni una sola vez. Condición que ahora, por tercera campaña consecutiva, le permite sacarse su carnet del Cádiz sin pagar un solo euro, algo de lo que se benefician unos 300 aficionados amarillos dada su antigüedad.

Sin embargo, Suero reconoce que «no soy más cadista que nadie. Por muchos años de abonado que sume no soy más que los demás. Yo entiendo perfectamente a todo aquel que no ha podido hacerse socio estos años. Hay muchas cuestiones en la vida que hay que tener en cuenta, yo he tenido la suerte de poder seguir al Cádiz tantos años, heredado de nuestros padres, pero hay gente que no ha podido».

Con esa modestia que le caracteriza reconoce que «ahora no pagamos por el carnet pero no me importaría pagar si con ello se consigue un mayor equilibrio en los precios de los abonos. Me alegramos evidentemente de no pagar y de que haya gente que pague poco, pero tampoco entiendo que haya precios tan altos para muchos aficionados«, explica

Respecto a la situación del club con la afición, Suero espera que «la cosa se reconduzca. El cadismo no falla pero ahora mismo una relación mala con la entidad que debe cambiar lo antes posible. Se han hecho cosas mal y es algo fundamental que necesita un giro más pronto que tarde».