Bordalás dice que «lo mejor para el fútbol» es que su equipo compita

«Nosotros estamos trabajando durante la semana igual que venimos haciéndolo durante todo el año. Día a día, con la máxima exigencia y preparando los partidos igual. Sabemos que vamos a un campo difícil contra un equipo que se está jugando muchísimo. El Cádiz está en una situación difícil esta temporada y el estadio será una caldera, como siempre. Tiene una grandísima afición y será un partido complicado. Pero estamos obligados a dar el máximo nivel y los jugadores saben que la exigencia es innegociable».

Así habló José Bordalás del encuentro en Carranza, donde presenta muchas bajas y a ellas se refirió de la siguiente manera el entrenador del Getafe. «Tenemos varias. Venimos arrastrando algunas y nos hemos adaptado a esta situación», dijo antes de recordar que «no nos lamentamos e intentamos disfrutar porque los chicos se han ganado el derecho de afrontar estos partidos sin la presión de otros años. A ver si somos capaces de hacer un gran partido».

Tuvo palabras para Jaime Mata, su delantero titular que este domingo no podrá estar sobre el terreno de juego. Por cierto, el ariete ya ha anunciado que no renovará. «Es un gran ejemplo. No soy quién para opinar de su no continuidad ni de la suya, pero Jaime es un gran ejemplo para todos. Estamos convencidos de que lo que resta de temporada seguirá siendo y lo dará todo por el Getafe. Solo tenemos palabras de agradecimientos porque es un profesional íntegro y un gran compañero. Le tenemos un gran cariño no solo a nivel profesional sino también a nivel humano», manifestó un entrenador que a saber si lo volverá a tener en su plantilla en un futuro más o menos cercano.

Como no puede ser de otra forma, a Bordalás se le preguntó por el rival que tiene esta jornada. Y lo primero que dijo en la respuesta fue dirigido a Mauricio Pellegrino, que habló un día antes que él. «Su entrenador ya lo ha definido. Es una final. Somos conscientes de ellos y lo mejor que podemos hacer por el fútbol, porque hay otros equipos inmersos en esa situación, es ir a dar el mejor rendimiento. Es lo mejor para el fútbol y lo mejor que debemos hacer. Pero sabemos que será complicado y que como no estemos a nuestro mejor nivel tendremos dificultades», sostuvo un técnico que asegura guerra este domingo.