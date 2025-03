Baturina: «Espero que La Rosaleda nos ayude mucho ante el Cádiz CF»

No jugó el encuentro de la primera vuelta ante el Cádiz CF, pero Roko Baturina no quiere perderse el derbi del próximo en La Rosaleda (16.15 horas). Al delantero croata del Málaga ya le han contado que es un duelo andaluz, un encuentro caliente y lleno de emociones, y no se lo quiere perder.

«Espero un partido duro, es un derbi, y espero que La Rosaleda nos ayude mucho. Espero un buen Málaga que apriete desde el primer minuto», señala un ariete que no suele ser titular con Sergio Pellicer, pero sí tiene minutos al entrar como recambio en los encuentros.

El balcánico lleva tres dianas esta temporada con la escuadra malaguista. Sus goles han servido para ayudar al Málaga a ganar en El Molinón (1-3) y Cartagonova (0-1). En la Copa del Rey, sin embargo, su acierto, no fue suficiente para pasar la eliminatoria en el derbi ante el Estepona (3-2).

«Estamos en un buen momento, el míster está dando minutos a todos los jugadores y queremos seguir ganando partidos», aclara. Y apunta que a nivel individual, «creo que estoy en un buen momento. Centrado, en el campo estoy cómodo y esperando mi oportunidad para ayudar al equipo».

A Baturina también le viene bien jugar con otro delantero. El caso es jugar. «Depende del partido. Si necesitamos gol, puedo jugar en las dos posiciones, también con Chupete o Dioni, que viene más atrás para jugar», avisa.

El Cádiz CF, entre ceja y ceja

A fin de cuentas, para Baturina jugar en La Rosaleda es importante. Eso quieren aprovecharlo ante el Cádiz CF. «La afición sabe cuando das todo en el campo y juegas bien. Podría haber marcado mi primer gol en La Rosaleda, pero fallé un penalti. Fue una sensación rara, porque estás enfadado, pero cuando te aplauden estás un poquito mejor. Quiero marcar por ellos en el encuentro ante el Cádiz CF», señala.

En su segunda experiencia en España, pues Baturina llegó primero al Racing de Santander, el delantero croata se fija en los que hicieron historia vestidos de malaguistas. De hecho, Dely Valdés y Darío Silva visitaron recientemente La Rosaleda. Los vigentes máximos goleadores del Málaga en la elite. «He visto que eran muy rápidos y muy buenos. Marcaban golazos. Otro mundo. Cómo jugaban, goles de cabeza… Era muy bonito», apostilla el que fuese también delantero de Hajduk Split, Dinamo de Zagreb, Ferencvaros, Lech Poznan y NK Maribor. Toda una gira europea.