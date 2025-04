La Arandina ya se mueve para recibir al Real Madrid

«Te agradezco tu llamada personal y la disponibilidad como alcaldesa de la capital de nuestra provincia, en un momento en el que lo podríamos necesitar. Es lo que tiene más valor. Si por algo he luchado, es porque la Arandina sea Aranda de Duero, como Aranda es la Arandina. Gracias». Con estas palabras publicadas en la red social X la presidenta de la Arandina, Virginia Martínez daba las gracias al ofrecimiento del Ayuntamiento de Burgos para que el club de Segunda RFEF pueda jugar su eliminatoria ante el Real Madrid frente a la Arandina.

De esto sabe muy bien el Cádiz CF, que la pasada semana sufría las condiciones climatológicas del estadio El Montecillo, que como es fácil de recordar tuvo serios problemas de drenaje en su terreno de juego y que a la postre le sirvió para eliminar al conjunto de Sergio en un encuentro digno de una película de Berlanga.

Así pues, la Arandina valorará jugar en la capital burgalesa para poder dar mayor acogida a un encuentro en el que se vaticina una expectación muchísimo mayor a la que tuvo el encuentro ante el Cádiz CF, donde para colmo de males no paró de llover en todo el día desluciendo un encuentro para el que incluso se pusieron gradas supletorias para no ser ni usadas finalmente ante la poquísima afluencia de público. Además, esa grada portátil no fue la única infraestructura que se colocó en el campo para ese encuentro ya que también se tuvieron que instalar unos focos para que la retransmisión del encuentro pudiera cubrirse sin problemas.

Como es sabido, la presidente de la Arandina es a su vez la cabeza visible del Partido Popular en la oposición del ayuntamiento de Aranda de Duero, mientras que la primera edil de Burgos, Cristina Ayala, comparte siglas con Martínez.

Sin duda, toda una lástima que este ofrecimiento no se adelantase en el tiempo para acoger la visita del Cádiz CF. Pero claro, el Real Madrid es el Real Madrid, un equipo que habría que ver si hubiera jugado sobre la charca de El Montecillo tal y como hizo el conjunto gaditano.

