La apuesta de Paco López le vale para seguir al frente

Al final, cuando hay una semana con tres partidos, el once titular varía ostensiblemente tras las conclusiones que se sacan de unos y otros encuentros. Ahí está el caso de Kovacevic, que aprovechó sus minutos en Eibar y repitió en el once frente al Oviedo después de no haber jugador ningún minuto hsata el duelo en Eibar.

Precisamente en Eibar, el técnico Paco López sabía que llegaba con la soga al cuello aunque donde de verdad podría esperarle el patíbulo sería en Carranza días después y ante la visita del Oviedo. Tras la derrota frente al Racing y la caída del equipo a puestos de descenso, tanto Eibar como Oviedo eran dos finales, pero de ellas, por aquello del tiempo, la de Carranza bien podría haberse visto como un ultimátum en caso de tropiezo en Ipurua tal como ocurrió.

Por eso, el entrenador de Silla apostó por un dar un revolcón en su once a mitad de semana y resguardar del cansancio a sus favoritos, consciente de que sería ante el cuadro carbayón donde su puesto podría correr peligro.

Efectivamente, lo que hicieron los suplentes no fue muy distinto de lo que venían haciendo los titulares, sin embargo, la derrota ante los vascos hizo que el encuentro ante el Oviedo se tomase como a vida o muerte.

Y para ese encuentro lo tenía claro. Su once de gala salía de inicio y desde muy pronto todos ellos, sabedores de sentirse los ojitos derechos de un entrenador que se ha ganado a los pesos pesados del vestuario, lo dieron todo por su entrenador. Y sí, la apuesta a Paco López le salió bien. A medias, pero bien.