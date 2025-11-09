Almada: «El empate, visto lo visto, es justo»

Guillermo Almada, entrenador del Real Valladolid, se quedaba con la igualada en un encuentro de dos caras, para el técnico del Pucela. La primera para los gaditanos, la segunda para su equipo.

«Partido cerrado de pocas ocasiones. La segunda parte nuestra ha sido mejor porque hemos tenido más el balón, en la primera parte perdíamos muchos balones en la salida. Creo que el empate ha sido justo, visto lo que hemos visto durante el encuentro», explicaba el técnico del cuadro vallisoletano.

«Hemos defendido bien y muy agresivos a la hora de robar el balón. Nos han cortado en muchas jugadas que nos ha impedido hilvanar jugadas. El Cádiz ha hecho sus méritos defendiendo y cerrando los caminos en la parte ofensiva, nos ha faltado más claridad en la segunda parte«, destacaba.

Almada tiraba de tópico para explicar más del encuentro. «Cuando no se puede ganar lo importante es sumar y eso es lo que ha pasado en el encuentro. Hemos tratado de reajustar el manejo del balón durante la primera parte, lo que nos ha generado muchas imprecisiones. Hemos jugado más cerca del área, teniendo más llegadas en la segunda parte. El Cádiz tiene muy buenos jugadores y más en su estadio que hace los partidos muy complicados. Estoy contento con la entrega de los jugadores«.