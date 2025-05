Las alineaciones del Córdoba - Cádiz

Alineaciones Onces del Córdoba - Cádiz Córdoba CF Carlos Marín; Albarrán, Xavi Sintes, Marvel, José Calderón; Pedro Ortiz, Isma Ruiz, Theo Zidane; Carracedo, Obolskii, Jacobo.

Carlos Marín; Albarrán, Xavi Sintes, Marvel, José Calderón; Pedro Ortiz, Isma Ruiz, Theo Zidane; Carracedo, Obolskii, Jacobo. Cádiz CF David Gil; Zaldua, Kovacevic, Fali, Mario Climent; Álex Fernándex, Diakité, Ontiveros, Sobrino; Melendo y Roger.

Gaizka Garitano realizó tan solo dos modificaciones en el once del Cádiz CF para medirse al Córdoba. Por un lado, Moussa Diakité entró en el centro del campo por Rubén Alcaraz. El catalán no figuraba en la lista amarilla y es una de las bajas que no conocíamos en la previa del encuentro. Por otro, Rubén Sobrino sustituía en el frente de ataque al lesionado Chris Ramos.

De esta forma, Fali y Zaldua, que fueron las grandes sorpresas la pasada semana ante el Sporting de Gijón, mantenían su posición en el once titular tras la victoria y el buen rendimiento ofrecido contra los asturianos. Además, Melendo y Ontiveros eran parte del frente ofensivo para escudar a un renovado Roger Martí que disfruta de su segunda titularidad consecutiva.

En el banquillo, los canteranos Ismael Álvarez y Marcos Denia hacen acto de aparición para subsanar las numerosas ausencias amarillas en ataque. Ambos podran jugar el trascendental encuentro del Mirandilla ante el San Fernando del próximo domingo, siendo dos de las piezas más importantes para Francisco Cordero 'Rubio' en el segundo equipo amarillo.

