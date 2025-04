Álex no capitula

Se niega a capitular, a rendirse. Álex Fernández no tira la toalla y en su penúltima temporada de amarillo –su contrato expira en junio de 2025– quiere aportar su granito de arena en la que sería la cuarta salvación consecutiva de un Cádiz CF que tuvo en él a su máximo goleador en la histórica campaña del ascenso a Primera División con Álvaro Cervera en el banquillo.

Precisamente fue con el mejor entrenador en la historia del club con el que Álex Fernández consiguió hacer sus mejores números. Prueba de ese gran rendimiento fue aquellos cantos de sirena que llegaron a escucharse procedentes del Benito Villamarín. Sin embargo, Álex no salió del Cádiz CF y hasta ha firmado dos renovaciones con un equipo que, de mantener lo firmado, habrá estado en él ocho años.

Los dos primeros los pasó en Segunda División, categoría que perdió con el Elche, una circunstancia que supo aprovechar el entonces director Juan Carlos Cordero para firmarlo con el Cádiz CF para las siguientes dos temporadas al quedar libre por una cláusula que le permitía salir del club franjiverde en el caso de descenso a la extinta Segunda B.

Su primer curso de amarillo no fue de color de rosas ya que tenía sus más y sus menos con Cervera a la hora de ver el fútbol que traía en sus botas. Para el entrenador nacido en Guinea Ecuatorial Álex era un jugador de último pase que debía jugar en la mediapunta mientras que el canterano blanco se veía y se sigue viendo como hombre de creación en el centro del campo. A pesar de esas diferencias, ambos siempre mantuvieron una gran relación y no fue hasta la tercera temporada –después de haber jugado en la 2017/18 37 encuentros (la mayoría de suplente) y haber dado tres asistencias y haber marcado tres tantos y en la siguente, la 2018/19, 27 partidos con cinco goles y otras tantas asistencias– que no pegó el gran pelotazo. Y sí, como su entrenador de entonces quería, lo pegó como mediapunta. Fue desde ahí donde se convirtió en el máximo goleador del Cádiz CF del ascenso a Primera División con trece goles, aunque es cierto que muchos de esos goles fueron de penalti, el jugador de Alcalá de Henares vertebró fabulosamente el ataque amarillo.

Como dato curioso, el hoy '8' amarillo portó el '18' en su primera temporada al estar el '8' ocupado por Alberto Perea, que más tarde se pasaría al '10' para dejar libre el favorito de un jugador que fue renovado tras su gran rendimiento estando ya el equipo en Primera División. Con este ascenso, el mediocentro comenzó a ver llegar a fichajes que vinieron para incrementar el nivel del equipo y su participación en el equipo se vio rebajada bastante. De los 41 encuentros disputados en su última campaña en Segunda, el madrileño pasó a jugar solo 21 encuentros en la recordada ya como la Liga de la pandemia. Fue ese ejercicio en el que el conjunto amarillo entrenado por Álvaro Cervera consiguió la mejor posición de la historia, la duodécima, solo empatada con la que logró Víctor Espárrago en la 87/88. En ese ejercicio el jugador pelirrojo consiguió cuatro goles y una asistencia. Al ser el encargado de tirar las penas máximas, Álex supo contribuir con uno de sus puntos fuertes. La llegada del danés Jens Jonsson le restó protagonismo al jugador nacido en Alcalá de Henares, no obstante, pronto se pudo notar el compañerismo y la buena labor de equipo que hizo el futbolista a pesar de no ser ya de los más escogidos por Cervera.

Todo parecía indicar que la luz de Álex se iría difuminando cada vez más con el paso de las temporada, sin embargo en la siguiente temporada que se empezó con Cervera en el banquillo y que concluyó felizmente con Sergio, el mediocentro madrileño sumó 32 partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Una vez más, la aportación del ex del Espanyol, club en el que coincidió en sus inicios con Sergio, fue notoria.

Así se llegó al ejercicio de la 2022/23, donde Álex siguió trabajando aunque fuera en un segundo plano. Aunque no era de los preferidos de Sergio, siempre contó dentro de la plantilla tal y como señalan sus 28 encuentros, sus tres goles y sus dos asistencias.

En estos momentos, en la actual temporada, el centrocampista madrileño va ya por 21 encuentros y aunque no está siendo una temporada fácil para él, se niega a entregar la cuchara. Un buen ejemplo de su superación se vio el pasado viernes en el derbi andaluz ante el Granada y al que salía justo después del descanso tras la lesión de Kouamé finalizando la primera parte. A diferencia de otras veces en que el entrenador de turno le daba el protagonismo desde la primera parte para no encontrarlo y decepcionar a todos sus seguidores, en esta ocasión Álex no pudo encontrar una mejor para hacerse notar y para bien. Como el equipo, el hermano del madridista Nacho salió convencido de que cuál era su papel en un encuentro que el equipo amarillo necesitaba controlar, dominar y finalmente ganar. Hacía tiempo que al '8' amarillo no se le veía tan preocupado por manifestarse en repetidas ocasiones para pedir el balón y colaborar en la construcción del ataque o en la conservación del balón. Fue así, de hecho, como se fraguó la jugada del primer y único del conjunto amarillo. De botas del madrileño se comenzó a labrar una acción en la que Álex, tras asociarse con Pires y buscar un centro sin encontrarlo, levantó la cabeza para entregarle el mando de la jugada a Alcaraz, que ya sí fue el que metió ese último pase filtrado a Robert Navarro para que el jugador cedido por la Real Sociedad disparara a la escuadra para darle al equipo de Pellegrino un importantísimo triunfo que debe dar aspiraciones de permanencia.

Esas mismas aspiraciones que ha vuelto a recobrar Álex Fernández en un momento determinante de la temporada. Ha llegado la recta fina de la Liga y todo apoyo es bueno; además, como el jugador madrileño, sería más que positivo que otros de sus compañeros que andaban y andan en un segundo plano como puede ser Gonzalo Escalante se sumen a la causa cuanto antes.