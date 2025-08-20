San Emeterio sigue teniendo mercado

Fede San Emeterio ya es pasado en el Cádiz CF vez que el club que preside Manuel Vizcaíno decidió rescindirle el contrato de forma unilateral. El mediocentro cántabro fue de más a menos en su etapa amarilla, que concluyó con muchas molestias en una rodilla que siempre acababa resistiéndose.

Una vez que el ex del Racing o Granada se ve en el mercado libre, sus representantes no han perdido el tiempo y han comenzado a moverlo por Segunda División. A falta de diez días para el cierre del mercado, Fede San Emeterio podría seguir en la misma competición para enfrentarse al Cádiz CF.

Uno de los equipos que se ha interesado en el centrocampista santanderino es la Cultural y Deportiva Leonesa, uno de los cuatro recién ascendidos a la categoría de plata del fútbol español. La 'Cultu' afronta con prisas esta recta final del mercado de fichajes puesto que su dirección deportiva necesita para apuntalar la plantilla que dirige Raúl Llona tres defensas, tres centrocampistas y un delantero.

El equipo leonés ve en San Emeterio esa experiencia que necesita para afrontar le regreso al fútbol profesional. Con 27 años, el ex del Cádiz CF ha disputado 63 partidos -entre Liga y Copa- en las últimas dos temporadas, siendo una de ellas en Primera y la otra en Segunda.

Más temas:

Cádiz CF