Oficial: Ortuño firma por tres temporadas

El Cádiz CF y Sergio Ortuño Díaz han alcanzado un acuerdo para las tres próximas temporadas. Nacido en Elda (Alicante) el 2 de marzo de 1999, se formó en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña, donde llegó a debutar con el filial. Ha militado en el CD Eldense en tres etapas distintas, alternando con experiencias en el Hércules y el Real Valladolid.

En las tres últimas temporadas logró el ascenso a Segunda División y ha disputado 84 partidos en la categoría de plata, sumando casi 7.000 minutos, siendo además capitán del equipo.

De esta manera, Sergio Ortuño se convierte en la segunda incorporación del Cádiz CF para la temporada 25/26 después de que la semana pasada se anunciara a bombo y platillo el fichaje que también era un secreto a voces, el de Suso.

Gaizka Garitano ya empieza a tener un plan después de la confirmación de un jugador más que conocido como el exsevillista y, ahora, con la incorporación de un mediocentro que ha brillado con luz propia este año en el club alicantino a pesar del descenso de categoría.

Abandona el Eldense, el club de su vida puesto que era nieto de futbolista del equipo y que después fue directivo; además, también ha sido el hijo del presidente. «Es un sentimiento instaurado en mi familia de toda la vida», dijo nada más terminar el encuentro de 'play off' a Segunda A que culminó con el ascenso hace dos años del Eldense ante el Real Madrid Castilla. Y es que para el nuevo jugador del Cádiz CF el Eldense forma parte de su familia desde que nació. Sin ir más lejos, sus primos han sido y son recogepelotas del equipo local del Pepico Amat.

No solo su abuelo defendió los colores del Eldense en el campo, también en los despachos, algo que tomó el relevo Alfonso Ortuño Gil, padre de Sergio, que ostentó en dos ocasiones la presidencia de la gestora que gobernó la institución en algunos de los momentos más delicados de su historia. Junto a él, el pequeño Ortu acompañó al CD Eldense ya no solo desde la tribuna del viejo Pepico Amat, sino también por los campos de la Comunitat Valenciana y de fuera de la región. «Ahora voy a poder hacerlo como jugador de LALIGA HYPERMOTION», afirmaba orgulloso hace ahora dos años.

Enamorado del Eldense, pero también del fútbol, no dudó en aceptar la oferta del Deportivo en cuanto consiguió un ascenso a Segunda B con el Eldense que le hizo brillar en solitario. En Riazor probó fortuna en los juveniles. A casi mil kilómetros de distancia, desde Galicia nunca dejó de seguir a su otro 'Dépor', el CD Eldense. «Entonces no había la suerte de tener plataformas televisivas, aunque siempre que podía me escapaba a verlos», recordaba esos días duros, en los que el apoyo de los seres más queridos y la fe en su talento le permitieron «ser la persona y el jugador que soy», según recogía La Vanguardia.

Tras el periplo en Abegondo, el Hércules CF apostó por el joven Sergio. Sin embargo, su paso por el Rico Pérez se vio truncado por la pandemia, lo que le hizo egresar a Elda. Era la temporada 2020/21 y el nuevo propietario del CD Eldense, Pascual Pérez, confió en su talento para añadirlo al ambicioso proyecto en Tercera. «No me lo pensé. La sensación de saltar al campo y jugar con mi equipo fue increíble, noté la presión de jugar para el equipo de mi ciudad, pero me fui sintiendo más cómodo cada vez», decía.

Su renacer en casa, con ascenso incluido a la recién creada Segunda RFEF, despertó el interés del Real Valladolid CF. Después de media temporada en el filial albivioleta en la que pudo seguir desde la distancia un nuevo ascenso del equipo de sus amores, los pucelanos le brindaron la oportunidad en forma de cesión de convertirse en uno de los puntales del equipo en Primera RFEF. Y el resto, es historia en Elda. Tercer ascenso consecutivo en tres temporadas y regreso después de seis décadas a Segunda A tras una agónica final ante el Real Madrid Castilla.

Dos años ha estado en la categoría de plata del fútbol español defendiendo los colores azulgranas con los que creció. Ahora, tras el descenso y el interés cadista, Sergio Ortuño ha vuelto a hacer las maletas con la máxima ilusión y con la esperanza de no volver en mucho tiempo.