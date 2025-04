Los Millonarios no pagan lo que se pide pero...

Las cláusulas están para... negociarlas. Eso es sin duda la idea que se tiene en la directiva de River Plate, el club millonario de Argentina que pretende al mejor jugador de la plantilla cadista. Su nombre no es otro que Jeremías Conan Ledesma, uno de los fichajes que consiguió para el Cádiz CF el defenestrado Óscar Arias, último director deportivo a sueldo que ha tenido el conjunto amarillo hasta su despido.

Cuatro años después, la salida del jugador franquicia de la entidad gaditana se da prácticamente por hecha. Ya hubo un tira y afloja el año pasado y después del interés demostrado por el Almería, motivo por el que se renovó una temporada al cancerbero de Pergamino en una operación que no se entendió muy bien aunque parecía evidente que este verano Ledesma abandonaría la disciplina del club de La Laguna. Y así será.

El tema es por cuánto se irá un portero que tiene contrato en vigor, pero al que se le rebajó la cláusula de salida después del descenso y tras una temporada en la que no ha estado tan afortunado como en las tres anteriores.

Cinco millones marcaba la cláusula y a esa cantidad se agarró Manuel Vizcaíno para asegurar que Ledesma no se iría salvo que pagasen ese dinero. Sin embargo, y por lo que publican medios argentinos que dan por hecha la contratación del ex de Rosario Central, lo que parece entenderse es que River Plate no llegará a esos cinco kilos por un guardameta de 31 años.

Según dichas informaciones, el club millonario llegará a pagar 3,9 millones de euros, que entre variables y demás, podrían alcanzar los cuatro millones que en breve entrarán en las arcas del club. Bueno, en breve no, ya que el precio se abonará por plazos tal y como se acostumbra en este tipo de operaciones entre clubes.

Aunque aún no es oficial, era un secreto a voces que uno de los primeros jugadores con cartel de Primera que tenía el Cádiz que abandonaría la entidad sería el meta argentino. De hecho, tan pronto como se descendió en la penúltima jornada jugada en casa ante Las Palmas, fue el propio Conan Ledesma el que viajó el siguiente día del descenso a la capital de España para reunirse con sus representantes y darle forma a cómo y cuándo se efectuaría su salida de un club que le abrió las puertas de Europa.

La primera intención del arquero era quedarse en España, pero los equipos que podían ser su destino pronto rellenaron sus porterías y fue cuando comenzó a ver que se le complicaba su progresión en España. Lo que sí tenía claro es que bajo ningún concepto jugaría en Segunda División, algo que hasta su todavía presidente comprendía.

Por tanto, y en vista que la Primera División española se le cerraba, Conan Ledesma dio orden a sus agentes para abrir el mapa y, por qué no, regresar a su país, de donde salió hace ya cuatro años dejando el pabellón bien alto tal y como se puede comprobar viendo el cariño que ha dejado en la afición canalla, tal y como se conoce a los seguidores de Rosario Central.

Fue entonces que apareció el interés de uno de los grandes del país sudamericano como es el River Plate, que pronto comenzaba sus contactos con el Cádiz CF para avisar de la oferta que en breve le harían a un portero que bien conocen por su gran labor llevada a cabo al frente del club rosarino, donde era el capitán e ídolo de una afición que está por ver cómo se toma su regreso a Argentina para competir contra el equipo donde se hizo grande.

Con esta esperada salida, el Cádiz CF dará por finiquitada la estancia de un portero que ha sido para muchos el mejor de la historia del club gaditano. Y no andan para nada muy desatinados ya que las paradas de Conan a lo largo de estas cuatro temporadas han salvado cantidad de puntos que sirvieron para conseguir tres permanencias consecutivas en la Primera División.

Ledesma ha jugado 138 partidos si se suman los de Liga y Copa del Rey. En todos ellos ha encajado 188 goles. Además, poco a poco, se fue ganando no solo a la afición sino que ha acabado convertido en uno de los capitanes del equipo haciendo uso de su veteranía y liderazgo al frente de un equipo. De hecho, fue el encargado de leer la carta a los medios de comunicación para pedir unidad a la afición de cara a los últimos partidos de Liga tras la orden de la directiva de hacer hablar a los jugadores en una sorprendente comparecencia en la que no se dejó preguntar a los periodistas.

Más allá de eso, Ledesma ha sido todo un acierto del club, que ahora verá recompensada su estancia al ingresar cerca de cuatro millones de euros, que no cinco. Porque los millonarios tiene plata, pero no tanta como para soltar los cinco que se pedía en un principio.