Los millonarios no hacen ostentación con Ledesma

Eran cinco kilos la cláusula en Segunda para que Conan Ledesma se pudiera ir del Cádiz CF. Eso, al menos, era lo que no paraba de repetir el presidente de la entidad amarilla, Manuel Vizcaíno, sin embargo, unas cifras hechas públicas por la prensa argentina y filtradas por el club de destino del arquero argentino hacen ver las cosas de una manera muy distinta, turbias, al menos.

Era un secreto a voces que Ledesma no se iba a comer un año en Segunda por mucho contrato que tuviera y muchas palabras que defendiera Vizcaíno. De hecho, el paripé de su renovación de hace ahora un año -cuando el Almería apretaba por su fichaje- no era más que un 'ahora no, el año que viene sí'. Y así ha sido, que se ha ido tan pronto como el equipo ha descendido. El caso es que por lo que se dice en Argentina, se ha ido por una cantidad irrisoria si lo que se vendía desde Cádiz era que el precio tasado sería de cinco millones de euros.

Veamos. Según la prensa porteña, el River Plate ha tasado la operación en 2.570.000 de euros por el cien por cien de la ficha del jugador. También se ha hecho un desglose en el que se contempla que en el caso de que el equipo millonario llegue a la final de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, o incluso si Ledesma es convocado por su selección, deberá recibir el Cádiz CF en torno a 200.000 euros.

Dichos números, según el portal La Página Millonaria, salieron a la luz en la asamblea de socios del club millonario. Por tanto, esos 2,5 millones de euros quedan muy lejos de los cinco de cláusula de un jugador que ha estado defendiendo el arco cadista los últimos cuatro años en Primera División convirtiéndose en el mejor de la historia del club amarillo para muchos aficionados.

De todo esto, también hay que recordar que en su momento el Cádiz CF se hizo con el 75% de los derechos del jugador, quedando el 25 restante para su club de origen, Rosario Central. La conclusión, por tanto, es que a las arcas del club gaditano habría llegado 1,9 millones de euros aproximadamente.

Como todo en el fútbol, las cifras serán vistas desde un lado de una manera y desde otro, de otra. Así pues, habrá que esperar a la próxima junta de accionistas del Cádiz CF para ver algo más de luz en una operación tan oscura como todas en un negocio donde a cada paso que se da en una operación ya hay una comisión que se ha perdido por el camino.

Lo que parece más que evidente es el club millonario no ha querido ostentar con el fichaje de un portero que se fue de Cádiz siendo un dios y que ahora en Buenos Aires ha comenzado recibiendo algunas críticas por sus primeras intervenciones.