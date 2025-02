La posibilidad de cerrar el círculo en Carranza

Jaume Costa comenzó a volar por libre en Carranza y quien sabe si acabará su carrera en el mismo estadio donde, siendo un chaval, comenzó a ganarse el pan lejos de su tierra.

De él se le recuerda poco, pero sí que estuvo en ese Cádiz CF del 2009/10 que comenzó con Javi Gracia en el banquillo y terminó con Víctor Espárrago en Segunda B. Jaume era un crío que llegaba cedido al club gaditano de manos del Valencia, donde se comenzó a forjar en las categorías inferiores.

Jugó tanto con Gracia como con el charrúa , pero no llegó a consolidarse en un lateral zurdo donde Raúl López era el elegido. Pese a tener como adversario a todo un veterano del equipo amarillo, Costa jugó no pocos partidos aunque su inexperiencia, velocidad y falta de temores hizo que Espárrago lo adelantase en la demarcación para colocarlo como extremo zurdo, donde Nano González no terminaba de acomplarse. Fue desde esa posición donde Jaume Costa se inventó una gran jugada en Tarragona para sentenciar la victoria cadista ante el Nàstic que prácticamente encarrilaban una permanencia que finalmente se fue por el barranquillo tras las derotas frente a la Real Sociedad en casa y al Huesca en El Alcoraz,

Estuvo poco en Cádiz, un año, pero es patente el cariño que Jaume le cogió tanto al club como a la ciudad. De hecho, en la última visita del Villarreal, con el que acaba de proclamarse campeón de la Europa League, a Carranza se pudo ver al lateral zurdo hablando con varios de los empleados que conoció de su periplo gaditano hace ya más de una década.

El jugador valenciano de 33 años acaba de cumplir contrato con el Villarreal y no seguirá en el otro submarino. Su nombre suena para varios equipos de Primera y no descarta irse al extranjero, pero sin duda una opción que contempla es la de recalar en el Carranza, donde podría cerrar el círculo amarillo.