Lucas Pérez no se olvida de Primera, la categoría que abandonó cuando jugaba en el Cádiz CF

Lucas Pérez se marchó del Cádiz CF cuando los gaditanos estaban en Primera. Lo hizo para liderar el proyecto del Deportivo en la Primera RFEF, buscando el ascenso a Segunda. Lo consiguió en el segundo intento.

Aquella decisión del delantero gallego fue incomprendida por unos y muy alabada por muchos otros. Se trataba de pasar de la elite del fútbol nacional, y en un equipo donde había dejado huella, a hacerlo en la tercera categoría del fútbol español. Un paso atrás para algunos. Una decisión indescriptible (y muy difícil de llevar a cabo) para otros en un deporte marcado por el peso económico.

Lucas Pérez había decidido volver a Riazor y allí estuvo hasta enero de 2025, ya con los blanquiazules en Segunda y dejando otra estampa inolvidable en Cádiz, donde abanderó la goleada de su equipo y recibió los vítores de la que fue su afición. Un claro ejemplo, hasta entonces, de la apuesta por el fútbol de siempre. Un ídolo para todos los detractores del fútbol moderno.

Lucas Pérez cambió el Cádiz CF, en Primera, por el Dépor, en la Primera RFEF. EFE

Sin embargo, todo cambió al inicio del presente año cuando Lucas Pérez se marchó al PSV Eindhoven por unas u otras razones que nunca se hicieron oficiales. Adiós en un mercado de invierno, la misma vía que utilizó en el año 2023 para cambiar el Cádiz CF por el Dépor y un año antes para hacer lo propio del Elche al Cádiz CF.

Sin embargo, su vuelta al fútbol de alto nivel no fue tal y como esperaba porque 'O Neno' estuvo fuera de combate en los Países Bajos por una inoportuna enfermedad. Lucas Pérez, diagnosticado con tuberculosis, apenas pudo disputar 16 minutos en un par de encuentros.

A la espera de una nueva oportunidad

Ahora Lucas Pérez entrena con el Rayo Majadahonda, de la Segunda Federación, mientras cumple hoy mismo 37 años de edad. Al mismo tiempo su representante trata de buscar sitio al delantero... ¡en Primera! Sí, la misma categoría que hace dos años y medio abandonó cuando militaba en el Cádiz CF.

El agente del futbolista ha recibido varias propuestas de clubes de LaLiga Hypermotion como el Castellón para que Lucas Pérez, que en estos momentos es agente libre y puede ser incorporado fuera del cierre del mercado de fichajes, continúe su trayectoria. La misma categoría en la que compiten el Cádiz CF y el Dépor. De momento, el atacante gallego se resiste por el momento a aceptar alguna de esas opciones ante el interés de equipos de Primera.

Lucas Pérez dejó huella en el Cádiz CF con sus goles. ANTONIO VÁZQUEZ

«Mi agente no me dijo nada porque no estamos valorando Segunda. Tengo cosas de Primera», señaló Lucas Pérez.

Y es que el fútbol da muchísimas vueltas...