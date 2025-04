Caro: «Vengo para ascender con el Cádiz CF a Primera»

Caro, nuevo guardameta del Cádiz CF, ya ha sido presentado. El portero onubense, que ya ha entrenado a las órdenes de Paco López en este inicio de la pretemporada, procede del Burgos como su compañero Matos y firma por dos temporadas con el club gaditano.

El arquero ya se ha enfundado la nueva indumentaria para los guardametas cadistas. Lo ha hecho justo antes de llegar a la sala de prensa del Estadio Carranza, acompañado por Juanjo Lorenzo y Juan Cala, las caras visibles de la secretaría técnica del Cádiz CF.

Y era Juanjo Lorenzo quien le daba la bienvenida a La Tacita de Plata. «Estamos muy contentos con su llegada. Caro tiene amplia experiencia en Segunda y llega después de completar un gran rendimiento en el Burgos. Está en un gran momento de su carrera, en su madurez, por lo que habrá competencia en la portería. Ahora queda que refrende en Cádiz lo que ha hecho en los últimos años», aseguraba.

🧤🧱



𝑯𝒂𝒚 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒐. pic.twitter.com/kg0ewplGR1 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 9, 2024

«Ganar, ganar y ganar»

De inmediato llegaba el turno de Caro, protagonista este martes. Lo primero que hacía el guardameta era dar «gracias al Cádiz CF por darme la oportunidad de defender este escudo. Estoy agradecido y feliz».

No le temblaba el pulso a Caro al asegurar: «El objetivo claro es el ascenso a Primera y es un reto importante para mí optar a algo así. Vengo para ascender».

Para ello ya trabaja. «He hablado poco con el míster. Ayer hablé y vi que existían ilusión, ganas y trabajo para conseguir los éxitos pretendidos», añadía, al tiempo que puntualizaba: «En Segunda hay que competir. Como te relajes, te vacunan. Ser un equipo es lo más importante y ser fuertes en casa. Se trata de ganar, ganar y ganar. Seguro que será un año bonito».

Caro junto a su familia en el césped del Estadio Carranza. ANTONIO VÁZQUEZ

Sobre su competencia con David Gil dejaba claro: «Él y yo haremos un año estupendo a nivel humano y deportivo. Lo bueno que le pase al Cádiz CF será bueno para los dos. Trabajaremos al máximo desde el rol que nos toque».

Así se presentó Caro, un portero al que no le gusta hablar de sus cualidades. «Intentaré demostrar un buen nivel. No me gusta hablar de mí si no es en el césped», apostillaba.