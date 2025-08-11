La cantera del Villarreal vuelve a detenerse en una promesa que fue cadista

Con Etta Eyong está pasando lo que está pasando y eso no es otra cosa que ya es medio jugador del primer equipo del Villarreal mientras que Paquito Mwepu -el elegido por Paco López con el visto bueno de Vizcaíno y su equipo técnico- se sigue recuperando de una operación que le apartó de la recta final de una temporada donde apenas demostró fuerza por ir a por un par de balones aéreos y poco más.

Lo pasado, pasado está y es más que asumido que la pifia fue total a la hora de vender al delantero camerunés al otro submarino amarillo, que, eso sí, desembolsó cerca de cinco millones de euros por un jugador que está demostrando que puede valerlos y, sobre todo, que se está aprovechando en el campo.

Ahora, el Villarreal B ha vuelto a poner sus ojos en un joven de 23 años que también ha tenido pasado cadista. Se trata del central argentino Lautaro, que hace dos años salió de la disciplina cadista.

Y es que el Villarreal CF y el Algeciras CF han alcanzado un acuerdo de traspaso por Lautaro Spatz, que militará en el filial groguet, a las órdenes de David Albelda. El joven zaguero de 23 años firma por el submarino castellonense para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2027.

Lautaro Marco Spatz di Lorenzo (Buenos Aires, 19/10/2001) cuenta con experiencia en Primera y Segunda Federación. Dio sus primeros pasos futbolísticos en el CD Puerto Malagueño antes de dar el salto a la cantera del Elche CF y recalar posteriormente en el Cádiz CF, donde llegó a jugar en el filial. En el conjunto gaditano tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey (22/23). Finalmente, tras un breve paso por el fútbol uruguayo, regresó a España para firmar por Antequera CF y Algeciras CF, sucesivamente.

El Villarreal B confía en que su experiencia en distintas categorías y su solidez defensiva sean clave para cumplir los objetivos marcados por David Albelda en la temporada 2025/2026.

Con la incorporación de Lautaro Spatz para reforzar la zaga, el conjunto dirigido por David Albelda ya suma ocho refuerzos de cara a la presente campaña: los centrocampistas Cheikh Thiam y Pablo Pascual, los defensas Eneko Ortiz, Isma Sierra e Iván Rodríguez, el portero Yakiv Kinareikin y el delantero Pablo Arenzana.