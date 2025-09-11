Otro agente libre excadista que recala en Segunda

Si hace unos días era el excadista Salvi el que se convertía en rival del Cádiz CF esta temporada tras aceptar la oferta del recién ascendido Ceuta, esta semana ha sido otro compañero suyo de aquella mítica temporada del ascenso cadista a Segunda con Cervera en el banquillo. Y es que el Almería ha cerrado la contratación de Aridane, central de 36 años de edad que va a aportar experiencia, veteranía, solidez y liderazgo al sistema defensivo rojiblanco. Su trayectoria lo avala. Son más de 370 partidos como profesional; 124 de ellos en Primera División y 87 en la categoría de plata del fútbol español.

«Las dos últimas temporadas ha militado en el Rayo Vallecano, y durante las seis anteriores defendió los colores de Osasuna después de jugar con el Cádiz CF. Aridane, que llega como agente libre, es un central contundente en su juego, se desenvuelve muy bien por alto con su 1.88 y además tiene una buena salida de balón. Exhibe galones sobre el campo», según describe la web del conjunto indálico.

Aridane Hernández Umpiérrez nació el 23 de marzo de 1989 en la localidad de Tuineje, en Fuerteventura. Muy pronto salió de Canarias para formar parte de las bases del Real Valladolid, Real Madrid y Liverpool. Tras pasar por diversos clubes como el Ceuta, Alavés, Eldense… comenzó a consolidarse y a reivindicarse en el Cádiz CF, con el que ascendió a Segunda División para ya mantenerse en la élite.

El melenudo defensa canario no tuvo unos buenos comienzos en el Cádiz CF y estando Claudio Barragán en el banquillo, ese mismo entrenador que pedía más calma a la afición amarilla cada vez que Aridane cometía una de sus habituales pifias siendo último hombre de la zaga. Poco a poco, y sobre todo con la llegada de Cervera, el jugador comenzó a ganar en confianza y poderío hasta el punto de ser determinante en la progresión del equipo. Tanto evolucionó con su juego que fue fichado por el Osasuna de Primera División.