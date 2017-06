Gaku Shibasaki: «Creo que ganaremos y superaremos la eliminatoria»

Tardó mucho en debutar pero se ha convertido en una pieza clave en el engranaje de Martí. Tal es así que Gaku Shibasaki recibió el ‘Premio Cinco Estrellas’ del mes de mayo, distinción que la afición del CD Tenerife concede al mejor jugador de su plantilla gracias a Mahou.

El jugador japonés recaló en el Heliodoro tras sellar una espectacular actuación en la última final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid. El por aquel entonces futbolista del Kashima Antlers marcó dos goles y puso contra las cuerdas al equipo de Zinedine Zidane. Por si fuera poco, Gaku Shibasaki logró el Balón de Bronce de la competición tras su brillante papel.

Luego llegó su periplo en el Tenerife y sus inicios fueron desalentadores. El asiático no se adaptaba al fútbol nacional y apenas entraba en los planes de Martí. Tal es así que pensó en el retorno a Japón. Hasta marzo no debutó y fue a finales de abril, en la visita tinerfeña a La Condomina para jugar ante el UCAM, cuando aprovechó su oportunidad para hacerse fuerte en el once. Titular desde ese momento, el ofensivo centrocampista ha pasado a jugar en el mediocentro, donde deja su sello. No pudo dar su mejor versión en el Carranza ante el Cádiz CF en la ida de la primera eliminatoria de ascenso a la máxima categoría, pero Gaku Shibasaki no desespera.

«El objetivo este domingo domingo es ganar y superar la eliminatoria. No estoy contento con nuestro último resultado, ya que no pudimos jugar de la manera que queríamos ni logramos mantener el balón. Sin embargo, tenemos otro partido el domingo y creo que ganaremos», aseguró Gaku Shibasaki.

Sobre el Cádiz CF, el japonés señaló: «Estuvo muy fuerte y, por momentos, también más tranquilo. Tenemos que mejorar y mover el balón más rápido». Y apeló al orgullo para remontar la eliminatoria junto a su afición en el Heliodoro: «Tenemos un corazón muy fuerte y jugamos con nuestros aficionados, así que sentiremos muy cerca su voz y su apoyo. Es verdad que el ambiente en Cádiz fue muy bonito, pero en nuestra casa será todavía mejor. No soy de los que acusa la presión, soy bastante tranquilo».