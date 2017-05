Cervera: «Me ha gustado el partido del Cádiz CF»

Contrariado por el resultado, Álvaro Cervera escondía más los aspectos negativos de un partido que acabó con una igualada insatisfactoria para el equipo amarillo. Los escondía porque al entrenador del Cádiz le gustó mucho el encuentro de los suyos. Su análisis del encuentro se basó en destacar las virtudes, recordando que “ha sido un partido condicionado por el viento”.

Para el entrenador cadista la balanza estuvo más inclinada del lado local. “El partido siempre estuvo más cerca de nuestro lado. Nos hemos puesto por delante en un balón parado y nos han marcado en un saque de banda. Hemos sido superiores a favor del viento y en contra del viento ha seguido siendo nuestro, pero el fútbol tiene estas cosas”.

Si en otros partidos el Cádiz cometió demasiados errores, hoy éstos fueron menos. “No somos un equipo para jugar así, no hemos hecho una temporada para tener esta sensación. Hemos minimizado los jugadores buenos que tiene, hemos estado cerca de portería y no hemos cometido muchos errores. A mí me ha gustado el partido del Cádiz”.

Cuestionado por un exceso de florituras de algunos futbolista con el marcador a favor, Cervera quitaba hierro al asunto. “Los jugadores hacen lo que se les pide, no me he planteado cambiar a algún jugador por el partido que ha salido. Hay jugadores que tienen cierta libertad pero el equipo no debe hacer eso. Hay jugadores que sacan lo que tienen dentro y mientras no perjudique al equipo lo tienen que hacer”.

Con todo, y a pesar de la satisfacción de Cervera con el juego amarillo, el míster reconocía que estaba “enfadado porque creo que merecimos haber ganado, a favor y en contra del viento. De los últimos diez partidos ha sido de los que más me han gustado”.