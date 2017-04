Cervera: «No encuentro la explicación a por qué no ganamos»

Contrariado es la palabra que mejor define la cara de un Álvaro Cervera “triste” tal y como él mismo reconocía tras el empate de los suyos ante el Levante.

Con ese enfado, por llamarlo de alguna forma, porque el entrenador se machaba de Carranza sabiendo que su equipo hizo méritos para mucho más y que una semana más el rival se puso por delante en el marcador en una jugada extraña.

“Tenemos un buen sabor de boca durante todo el año pero ahora los puntos son importantes, llevamos tiempo sin ganar, te quedas triste porque hemos recibido goles de córner y penalti en los últimos encuentros. No hay algo que me quite la tristeza o la contrariedad pero no encuentro la explicación a por qué no ganamos“, apuntaba el entrenador amarillo.

Asimismo, Cervera explicaba el partido en líneas generales destacando que su equipo no fue peor que el líder.”En la primera parte no fuimos peores, fue un partido igualado con llegadas sin ocasiones por ninguno de los dos equipos hasta el penalti. En la segunda hemos sido mejores. Al rival todo lo que no sea perder le venía bien”.

Asimismo, Cervera añadía que “nuestra segunda parte ha sido extraordinaria, hacía tiempo que no veía al Cádiz jugar así”.

Respecto a la jugada que marca el partido en la primera mitad, el entrenador explicaba que “no se si es penalti o no, pero si tengo claro que hay un penalti que le hacen a Sankaré en la segunda mitad. No estoy en contra de que le piten penaltis a los rivales pero somos el tercer equipo máximo goleador y solo tenemos uno a favor”.

Y es que una semana más, el Cádiz tuvo el marcador en contra. “El ir por detrás en el marcador es algo que pasa en el fútbol. Pero a veces pasa injsutamente, y otra vez a remar. Es un handicap que tenemos ahí”.

Cuestionado por las cinco semanas que lleva el equipo sin ganar, Cervera recordaba la importancia de volver a ganar cuanto antes. “Llevamos mucho tiempo en la fase de ascenso, pero nos está faltando afianzar ese puesto. Tenemos que ganar un partido para seguir enganchados. Ahora tenemos que ganar un encuentro y esa obligación no es buena compañera para nosotros”.