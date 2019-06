Entrevista «La presencia de Francia en Sevilla irá a más aunque cierre el Consulado general» Jean-Michel Casa, embajador de Francia en España La institución deja de formar parte de la red diplomática gala en agosto y tendrá carácter honorario

Jean-Michel Casa (Rabat, 1957), el flamante embajador de Francia en España, dice no ser un gran aficionado al fútbol, pero no había regresado a Sevilla desde aquella fatídica semifinal del mundial del 82 en la que la selección gala cayó ante una Alemania que ni de lejos parecía que iba a pasar de los cuartos. Tras una exitosa carrera diplomática en plazas de primer nivel, Casa cambia Lisboa por Madrid, donde se acaba de instalar. Con un impecable castellano atiende a ABC en la sede del Consulado francés en el barrio de Santa Cruz, que cerrará sus puertas definitivamente a finales de agosto. Esta visita institucional, la primera desde que presentó sus credenciales ante el Rey Felipe VI, será el último acto relevante que acoja la que ha sido desde hace un siglo la casa de la república transpirenaica en Andalucía.

—Se venía hablando desde hace años del posible cierre del Consulado general en Sevilla. ¿Por qué se ha hecho efectivo justo ahora?

—Esta es una decisión que se ha tomado en el marco de la gestión de nuestra red diplomática consular. Las circustancias nos obligan a hacer una evolución. Ahora estamos en el momento de fortalecer los consulados en países emergentes, como por ejemplo China para la gestión de visados y otros asuntos. También estamos fortaleciendo consulados en zonas más inestables en cuestiones de seguridad, donde los compatriotas y las empresas francesas tienen que estar acompañadas como ocurre en algunos países de Medio Oriente. Estamos obligados a evolucionar y analizando la situación vemos que no hay grandes problemas para los franceses en Sevilla. Los que residen aquí viven tranquilos, están felices y los que visitan la ciudad también. Ninguno tiene grandes necesidades de los servicios consulares. Además, ya parte de estos servicios se trasladaron a Madrid. Esto no es nuevo. Por eso se va a cerrar el Consulado general, una decisión que no ha partido de mí, ni de mi antecesor, que es un gran embajador.

—Para Sevilla sí supondrá una pérdida de su peso diplomático.

—Sevilla no va a perder nada y quiero ser muy tajante en eso. No se va a perder ninguna esencia francesa y la presencia del país irá a más aunque se cierre el Consulado general. Pero eso no significa que la ciudad se quede sin oficina consular de Francia. Habrá uno honorario, que tendrá su propio espacio físico. Ya hemos visto un lugar que nos ha parecido adecuado en la Plaza del Duque. Será un lugar amplio en un edificio donde hay varias empresas de servicios y donde se podrá trabajar con toda la accesibilidad e incluso se podrá disponer de estacionamiento, una cuestión que aquí es complicada. Allí se trasladará también el Institut Français, que seguirá realizando la misma actividad que hasta ahora.

—¿Qué pasará con el edificio de la Plaza de Santa Cruz?

—Esta casa se pondrá a la venta cuando termine la mudanza y en ella seguiremos operando hasta mediados de agosto. Creo que podría convertirse en un hotel con encanto en esta plaza tan bonita y me gustaría que lo comprara una cadena hotelera francesa.

—¿Tiene ya a alguien designado para ejercer como cónsul honorario?

—Todavía no. Estamos avanzando para identificar a una persona que sea un industrial, un hombre de negocios, que tenga ya contactos con el mundo de las empresas, con las autoridades políticas. Aunque no sea un diplomático de carrera va a hacer exactamente el mismo trabajo que el cónsul general en cuanto a representación y el ofrecimiento de servicios de proximidad.

—Los lazos entre Sevilla y Francia siguen siendo estrechos con presencia de grandes empresas e instituciones que siguen prestando servicio en la ciudad desde hace más de un siglo.

—Y nos gustaría estrecharlos aún más. Empresas como Renault sigue teniendo peso aquí y a través de Airbus, aunque es europea, se ha creado un eje Sevilla-Toulousse muy importante. Por eso mismo nos gustaría reforzar más la enseñanza del francés para facilitar la movilidad y el intercambio de trabajadores y de estudiantes. También para el turismo, pues Sevilla es un destino importantísimo para los visitantes franceses, sigue siendo el primer mercado emisor y se valora mucho que los atiendan en su idioma. Eso se lo hemos trasladado al presidente de la Junta y a representantes del Ayuntamiento.

—¿Se dará respuesta a la demanda del Consulado honorario de Francia en Málaga de ganar más atribuciones?

—El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha escuchado esa reclamación de los compatriotas que viven allí y se creará un puesto de trabajo más que estará a disposición de la cónsul. También hay una implicación directa con el Ministerio del Interior con la presencia de agentes de policía franceses para asuntos de inmigración ilegal y narcotráfico.