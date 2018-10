Casado propone aplicar «inmediatamente y con la duración necesaria» el artículo 155 en Cataluña El presidente del PP apuesta por usar este instrumento constitucional para «recuperar el control» y que el Estado asuma competencias sobre los Mossos d`Esquadra, las cárceles o TV3

EUROPA PRESS

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lanzado este domingo una «propuesta de futuro» para afrontar la crisis en Cataluña que pasa por unaaplicación del artículo 155que se haga «inmediatamente y con la duración necesaria», y todo ello «sin esperar» la postura del PSOE ni la de Ciudadanos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el marco del XIV Congreso del PP de Castilla-La Mancha que ha servido para renovar el liderazgo del partido en la persona de Francisco Núñez, donde ha explicado que la aplicación de ese 155 habría de servir para «recuperar el control» en Cataluña y que el Estado asumiera las competencias de, entre otras cosas, la policía autonómica, las instituciones penitenciarias o la telelvisión.

Casado ha ahondado en su argumentación y sostenido que para recuperar el control es necesario «que la educación se recupere, que los Mossos no tengan órdenes ilegales, que no haya propaganda en TV o que las instituciones penitenciarias no estén al albur de lo que quieran los presos». La accióin de este hipotético 155 se extendería también a «evitar que haya malversación de fondos públicos para segmentar a los niños en los recreos o catalogar a funcionarios y jueces por su ideología».

Para Casado, el 155 «es urgente», y el año pasado «se activó sólo para convocar elecciones por la exigencia de Ciudadanos y sin ocupar estas competencias porque así lo pidió e PSOE». Por ello, ha defendido que el compromiso del PP es, en cuanto llegue al Gobierno, aplicar el 155 «sin esperar ni a Cs ni al PSOE y poniendo rápidamente orden en Cataluña». «Lo que está pasando es desgarrador», ha lamentado.

Críticas a los «privilegios» en cárceles catalanas

Pablo Casado se ha hecho eco de la información por la cual Oriol Junqueras y el resto de independentistas en prisión preventiva habrían obtenido «privilegios» una vez llegados a cárceles catalanas.

Ayer supimos que en España no todos los presos son iguales. Que hay cárceles de primera y de segunda, y presos de primera y de segunda. Que hay un Gobierno que hace unos meses decreto el traslado de los presos golpistas a Cataluña y que lo que querían era tener una cárcel a medida», ha apuntado.

Así, ha criticado que ahora estos presos tengan «una cárcel a medida», y mientras el Parlamento catalán «está cerrado» en las prisiones hay «jornadas de puertas abiertas». «Y esto no lo vamos a tolerar», ha señalado, para insistir que con el 155 que propone su partido se recuperarían las competencias de las instituciones penitenciaras catalanas.

En su opinión, que haya distinción de clases entre los presos «sólo pasa en las dictaduras donde los disidentes son peor tratados, o en los narcoestados donde los narcos compran un régimen carcelario mejor». El líder de la oposición ha concluido que «no quiero que en España pase como ha pasado en repúblicas bananerasque, dependiendo del preso, hay regímenes distintos».

Cerrar «embajadas» catalanas

Lo «peor» según el dirigente 'popular' es que el Ministerio de Interior «se lava las manos y dice que no es su responsabilidad». En este sentido, se ha preguntado: «¿Entonces por qué les trasladaron a Cataluña?».

Continuando con sus recetas para la situación en Cataluña, propone «tipificar el referéndum ilegal» para que haya "sanciones penales" en caso de repetirse un 1-O. «Con eso nos hubiéramos ahorrado disgustos», ha añdido.

Modificar la Ley de Acción Exterior para poder cerrar «embajadas y oficinas comerciales de nacionalistas»; o modificar la ley de partidos políticos "para que ninguna formación tenga dinero público para alentar la violencia" son otras de las propuestas de Casado al respecto.

«Para que no veamos pancartas rezando 'Visca Terra Lliure', organización terrorista que asesinó empresarios. Eso fue Tierra Lliure, y ahora tenemos a niñatos gritando eso mientras dan puñetazos en la cara. Eso no se puede tolerar», ha apuntado.