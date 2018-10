ENTREVISTA Ángel Garrido: «Tenemos que recuperar muchos más votantes en el centro que en la derecha» A la espera de saber si será el candidato en 2019, Ángel Garrido se reivindica: «Todo lo que Casado quiere para España ya se está haciendo en Madrid»

El presidente madrileño termina una semana dura, en la que ha tenido que defender su territorio en medio de las tensiones internas en su partido. Defiende la «revolución de la normalidad», y espera, como siempre trabajando, a que Pablo Casado decida si le quiere como candidato en 2019.

¿Por qué el presidente regional de Madrid hace un llamamiento a su partido para que gire al centro?

He dicho que es bueno que el PP de Madrid esté donde siempre hemos estado, donde se consigue de verdad la confianza de la mayoría de los ciudadanos, que es en el centro político. Nosotros somos un partido de centro derecha, y es el espacio que tenemos que ocupar.

¿En algún momento ha visto que no estaba el PP en ese centro derecha?

Simplemente recuerdo dónde debemos estar. Lógicamente, cada equipo que dirige el partido en un momento dado -y el de ahora en Madrid no es un equipo votado, es una gestora-, intenta imprimir una seña de identidad. Yo siempre intento recordar que donde hemos conseguido nuestras grandes victorias electorales, donde nos llevó por cierto Aznar, es al centro, ese centro derecha moderno que nos dio las grandes victorias...

Así que le parece que no sería buena idea intentar «robar» votos a VOX.

A mi me parece bien que el PP intente conseguir votos de todas partes. Pero si diriges demasiado tus esfuerzos hacia una parte más a la derecha del PP, puede que descuides el centro, y hay mucho más votante que tenemos que recuperar en ese espacio de centro que en la derecha

Dijo que usted habría elegido otros nombres en la nueva ejecutiva regional del PP ¿No le gustan los que hay?

No, no quise crear ninguna polémica, sólo dije que cada uno conforma equipos con las personas que cree adecuadas, y que yo hubiera puesto otras, pero como cualquiera.

En la reunión donde se decidieron esos nombres parece que hubo intentos de retirar a varios consejeros del presidente. ¿Se ha sentido traicionado?

No, en absoluto. Y algo así lo diría en los órganos internos del partido, no lo airearía.

Pero el otro día lo dijo públicamente.

También el otro día Esperanza Aguirre dijo que tampoco habría puesto esos nombres. Seguramente cada persona hubiera puesto unos distintos.

No recuerdo tanta tensión en el PP de Madrid desde los tiempos en que Manuel Cobo presentó su candidatura a la presidencia regional.

No... Creo que todo esto es producto de que no tenemos un comité ejecutivo y un presidente en el partido en Madrid que haya sido elegido por los afiliados, sino una gestora. Y también está pendiente elegir a los candidatos. Todo esto puede generar un estado un poco menos estable que lo habitual. Lo que creo que tiene que hacer la gestora es utilizar el gobierno del PP, que es el mejor escenario posible para mostrar las políticas que quiere Casado para toda España.

¿Madrid es el ejemplo a seguir?

Creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una enorme oportunidad para el PP. Somos el mejor espejo en que se refleja lo que Pablo Casado quiere para España: mi gobierno tiene estabilidad política y presupuestaria, bajos impuestos, crea más empleo que nadie, crece más que nadie en España, tiene libertad de elección en la enseñanza, apoya a las familias... todo lo que Casado quiere para España ya se está haciendo en Madrid.

¿Usted quiere ser candidato?

Me gustaría serlo, porque creo que puedo ganar las elecciones, pero eso depende sólo de Casado, que va a tomar la mejor decisión posible.

¿Ha hablado con él de eso?

No, son cosas que le corresponden directamente al presidente, yo jamás me atrevería a hablar de este tema.

No me queda claro si prefiere el modelo de bicefalia que hay ahora en el PP, o que la misma persona dirija el gobierno y el partido.

Hay opiniones para todos los gustos, y yo tampoco tengo una idea clara sobre el particular. En este momento, en que tenemos cada uno que volcarnos en lo nuestro, creo que es bueno que haya una persona que sea presidente del PP en Madrid y otra que sea presidente de la Comunidad. Después de las elecciones, ya veremos.

¿Usted podría llegar a ser un verso suelto dentro del PP

No. Yo llevo 28 años militando en el PP. Soy tan del PP como Fraga, como Aznar, como Cristina Cifuentes y como Esperanza Aguirre. Lo que sí es que cada uno tenemos un estilo diferente de hacer las cosas, pero nos unen los mismos principios

¿Cree que le debilita la situación?

No, no, sinceramente no. Hago las mismas cosas que haría si fuera ya candidato. A mí no me condicionaría en absoluto ser o no candidato. Tuve una experiencia similar cuando la presidenta Cifuentes salió de Sol y yo tenía que esperar, como presidente en funciones, sin saber si sería o no, y yo trabajaba y hacía lo mismo.

¿El PP nacional está dirigiéndose de la manera más eficiente para ganar elecciones?

Creo que el partido ha tenido en la figura de Pablo Casado un auténtico revulsivo. Nos ha dado un salto cualitativo en nuestras expectativas de ganar las elecciones. Por supuesto que la dirección es buena. En esta vida todo requiere de ajustes, las cosas cambian muy rápido, y lo que vale para hoy, igual dentro de seis meses hay que hacer alguna correccion. Pero creo que con Casado vamos en muy buena dirección.

¿El PP está ahora mejor, igual o peor que con Rajoy?

Está en mucha mejor disposición para ganar las elecciones, porque Rajoy, que ha sido un extraordinario presidente, estaba sometido a un desgaste brutal por la oposición, y sobre todo por parte de Ciudadanos, que ha hecho todo un papelón para que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Si Sánchez es presidente, se lo debemos en muy buena medida a Cs.

Dice que hay una predisposición del PSOE para dañar a Madrid.

La hay. Cada vez que han tenido la oportunidad, han hecho daño a Madrid. Tuvieron la oportunidad en 2009 con el sistema de financiación y lo hicieron: perdemos 1.500 millones de euros anuales por un sistema injusto y que no quieren cambiar. Y acabamos de perder 4.000 millones de euros que teníamos ya comprometidos para Cercanías, y que han reducido a 1.000. Y a la vez, han pactado dar al gobierno independentista de Cataluña 1.500 millones de euros.

¿Tratan mejor a quienes se saltan las leyes, es «rentable»?

Con el PSOE sí, es mucho más rentable saltarse las leyes, y tomar decisiones contra la Constitución. Ellos le dan más importancia y ventaja competitiva a quienes se comportan de manera desleal con España.

¿Por qué tiene que ser usted el candidato?

Reivindico la revolución de la normalidad: los ciudadanos tienen que saber que los políticos cuando venimos a trabajar no es para hacernos una fotografía ridícula para subir a Twitter, ni a tener una ocurrencia distinta o a inventar la rueda. Venimos a que se siga creando empleo, a que se tengan los impuestos más bajos, a que la sanidad sea la mejor... Yo no soy un personaje, soy un político, una persona seria y comprometida con lo público.

¿Les va a dejar Cs plantados con la Ley del Suelo?

Es una ley muy importante de Madrid. Tenemos un problema de subida de precios de la vivienda que se debe a muchos factores, pero el fundamental es la paralización de los desarrollos urbanísticos que ha provocado Podemos en la ciudad de Madrid. Mi intención es llevar la ley a la Asamblea y que cada uno se retrate.

¿Cómo va la negociación de los presupuestos entre PP y Cs?

Bien, creo que hay intención de las dos partes de llegar a un acuerdo.

¿Y habrá educación pública infantil gratuita, como exigían ellos?

Habrá la parte de gratuidad que podamos dar hasta los 35 millones que ellos cifraron para dar esa educación.

En el asunto de los menores extranjeros no acompañados, la solución de mandarlos al Palacio Valdés, en Tres Cantos, la rechaza el alcalde de allí.

Creo que hemos cometido un error grave hablando demasiado de estos chicos, y de dónde van o no van. Lo voy a corregir. No podemos poner el foco sobre los menores, porque los estamos señalando. Tenemos que actuar como cuando protegemos a las mujeres víctimas de malos tratos. No vamos a dar la oportunidad de que, porque haya una disputa política, los menores queden señalados. Vamos a trabajar con las asociaciones para que vayan acogiéndolos, pero con absoluta discreción. Hemos caído en la trampa de ese intento de aprovechamiento político de un asunto que no debería ser jamas objeto de ello.

Le van a acusar de querer esconderlos.

Me pueden acusar de lo que quieren pero voy a trabajar con discreción porque son menores de edad, y no puede ser el pimpampum de unos grupos políticos que intentan sacar tajada.

Podemos pide reprobar a la consejera

Hay una tradición ya de reprobar consejeros porque sí, y ya es ridícula. Que Podemos pida la reprobación de un consejero es la mejor garantía de que ese consejero va a seguir ahí de por vida.Podemos pide reprobar a la consejera.