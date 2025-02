Así ha sido la primera sesión de cuartos de final del COAC 2024

El Carnaval de Cádiz de 2024 toma velocidad de crucero. Tras el estreno el 9 de enero, este viernes 26 de enero comienza la primera sesión de cuartos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de adultos. En La Voz de Cádiz te traemos en directo todos los detalles y la última hora del COAC 2024 desde el Gran Teatro Falla.

La primera sesión de cuartos de final de este COAC 2024 contará con el coro 'El Gremio', la chirigota 'Que ni las hambre las vamo a sentí, el cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa', la comparsa 'Vuelve ya el 3x4', el coro 'El paraíso', la chirigota 'El Grinch de Cai' y la comparsa 'Los fabricantes'.

Todas las que han accedido a la segunda ronda han debido de alcanzar la puntuación mínima de 180 puntos, así que todas las que no han pasado tienen una puntuación inferior.

En la modalidad de coros y cuartetos ha coincidido íntegramente con el veredicto dado por el jurado oficial. En la modalidad de comparsas, 'La fiesta' y 'Los amuletos' han sido las agrupaciones que han obtenido el beneplácito del jurado oficial para acceder a la fase de cuartos de final, no coincidiendo con los baremos de este medio. Lo mismo ha ocurrido, por otro lado, con la chirigota 'Los de la arritmia al 3x4' .

Miguel Ángel Santander, aficionado conileño, estaba en la cola aquel 27 de diciembre y se quejó de esa circunstancia: « Yo creo que que vendan solo para seis días no es legal . Entiendo que limiten a dos entradas por día, ¿pero en qué espectáculo del mundo no te dejan comprar para todos los días que tú quieras? No tiene sentido ni lógica, no hay por dónde cogerlo».