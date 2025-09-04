Con el viento a favor

Con más puntos que fútbol, con mejores resultados que sensaciones, el Cádiz llega a la cuarta jornada encaramado a los puestos de arriba y con la tranquilidad de no sentirse apurado por prematuros nerviosismos. Tanto el partido frente al Leganés como este reciente ante el Albacete constituyeron taquicárdicas ruletas donde los marcadores pudieron decantarse por cualquiera de las opciones.

En uno se empató y en el otro se ganó in extremis, con ese redentor gol del debutante Tabatadze tras regalo de la defensa rival. Pero durante muchos tramos del encuentro los amarillos se vieron superados por los visitantes, que dominaron más, se acercaron más a portería y movieron la pelota con mayor precisión colectiva. Una vez obtenido el uno a uno, la sensación de peligro que mostraron los manchegos fue mucho mayor que la exhibida por los locales, a los que les costaba ya un mundo llegar al área contraria y cuyo equipo parecía roto, con seis jugadores intentando defender y otros cuatro descolgados a muchos metros de distancia, sin intención ni fuerzas para apoyar en sacrificadas tareas. Pero si se miraba al banquillo, se advertía que apenas se contaban con opciones de recambio para solventar la situación.

Por lo visto hasta ahora, el Cádiz ha jugado a base de arreones, de oleadas en ataque, con las que se han puesto efímeros cercos al marco rival, una vez que el balón hubiera pasado por el toque preciso de Suso o por la explosividad y desborde de un, felizmente, recuperado Ocampo. Ello, junto a la rotundidad defensiva de Kovacevic y el desempeño incansable y acertado de Diakaté en la medular, constituyen el eje sobre el que pivota hasta ahora el repertorio futbolístico del equipo.

Un limitado plantel que ha sido reforzado esta última semana con la incorporación de varios jugadores jóvenes y desconocidos para el aficionado. Futbolistas cuyo rendimiento constituye toda una incógnita y del que dependerá, en buena medida, el nivel que pueda ofrecer el Cádiz esta temporada y el límite real de sus aspiraciones.

