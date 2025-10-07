Nos tocó la cruz

A la octava fue la vencida. Tras siete jornadas sin conocer la derrota, el Cádiz sucumbía por vez primera esta temporada frente a Las Palmas En esta ocasión la moneda salió cruz y aquella fortuna que hasta entonces nos había acompañado, nos abandonaba en el último momento. Alguna vez tenía que ser. Porque este partido no difirió demasiado de los precedentes, en los que el juego se mantenía igualado, las oportunidades de gol escaseaban y el empate sólo lo evitaba un golpe de suerte que decantaba la balanza.

La única novedad que ofrece el último encuentro es que ese golpe de fortuna final nos resultó desfavorable. El Cádiz no hizo ni mejor ni peor partido que en los siete compromisos anteriores, ofreció el mismo catálogo de virtudes y carencias que cuando empataba o ganaba. Un equipo que se sustenta en la sobriedad defensiva de los dos centrales, en las paradas in extremis de su guardameta, en la aportación técnica de Suso para aclarar cuando puede las jugadas y en el forcejeo permanente de Álvaro Pascual como aislado referente arriba. El resto es un trotar y trotar. Mucho esfuerzo, buena colocación y apoyo permanente entre todos los jugadores, pero claridad de juego no se aprecia casi ninguna. Aunque somos capaces de maniatar ofensivamente al rival y de robar por anticipación en muchos duelos, el problema llega cuando carecemos de precisión en las transiciones, en carecer de fluidez para aprovechar los espacios y, sobre todo, en perder el balón con demasiada rapidez. Por lo que la cuestión no recae en el debate recurrente de si el planteamientos es ofensivo o defensivo, sencillamente se trata de no perder tan pronto la pelota. Pues de nada sirve robarla muchas veces si enseguida se la entregas al rival, pues acabaremos defendiendo otra vez. De todas formas, esta manera de afrontar y desenvolverse en el campo le ha dado sus frutos al Cádiz, así ha sumado quince puntos y ocupa puesto de privilegio en la tabla. Pero casi nunca, salvo escasos minutos en San Sebastián y Las Palmas, hemos ido por debajo en el marcador.

Veremos cuando se toque a arrebato y tengamos que remontar.