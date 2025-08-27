Preparados para competir

La conclusión más evidente que arrojó el partido del pasado vienes frente al Leganés es que nuestro equipo posee capacidad competitiva. Sin excesivos alardes, sin brillanteces, sin desmesuras de calidad futbolística, el Cádiz supo muy bien en todo momento cómo desenvolverse por el campo, obstruir el juego del rival e intentar aprovechar las ocasiones que se presentaran.

Mucha lucha, mucho despliegue físico y mucho sacrificio individual en pos del beneficio colectivo. Esto es la Segunda División, y el que pretenda salir de los cauces que la enmarcan lo puede tener muy complicado, al margen de la mayor o menor calidad que pueda atesorar una plantilla. Este reciente encuentro lo pudimos ganar y también se pudo perder, para al final traernos un empate, que tal vez resultara lo más justo según lo desarrollado sobre el campo. Trasunto fidedigno de lo que, con casi toda seguridad, constituirá la temporada recién estrenada: se alternarán victorias, empates y algunas derrotas, y los resultados dependerán de circunstancias puntuales en los partidos que, en su mayoría, serán muy igualados. Aspectos que conoce y maneja a la perfección Gaizka Garitano, quien ya demostró desde su llegada la capacidad para insuflar al plantel ese espíritu de conjunto, condición indispensable para transitar con cierto aire en la categoría.

A ello hay que añadir la óptima lectura que desarrolla sobre el devenir propio de los partidos, lo que le permite cambiar sobre la marcha de sistemas o de jugadores y obtener, en la gran mayoría de los caos, resultados muy positivos. Como se pudo comprobar en el último duelo en Butarque, donde las sustituciones y el cambio de dibujo que el equipo desplegó sobre la hierba propiciaron la notable mejora que los amarillos experimentaron en la segunda parte. Pero para caminar con cierta solvencia en esta difícil e igualadísima división también hace falta contar con una plantilla de garantías, completa y equilibrada. Por lo que del acierto que se tenga en estas postreras, apresuradas salidas y entradas de futbolistas en este final de mercado, dependerán mucho las posibles aspiraciones futuras del equipo.

