Entre dudas y esperanzas

Superados los cuatro primeros compromisos de liga, el Cádiz se mantiene en una zona holgada de la tabla clasificatoria y aún ostenta la destacable condición de equipo imbatido. Lo cual quiere decir mucho a favor de un conjunto cuyo rendimiento constituía toda una incógnita, dado que, en gran parte de su básica estructura, se componía de elementos renovados.

Dos victorias y dos empates cosechados, que obligan a albergar esperanzas en nuestras aspiraciones futuras en esta larguísima e igualada competición. Pero tan prometedoras estadísticas no pueden velar la implacable realidad de lo visto durante muchos minutos en el transcurso de los partidos, que alcanzó su máximo grado de preocupación a lo largo de la mayor parte del encuentro disputado en Anoeta. En él, los amarillos se vieron netamente superados por los jóvenes locales, hasta el punto de hacer colmar de estupor y de sonrojo al atónito aficionado cadista que contemplaba el partido. Aunque una vez más, el fútbol demostró que es imprevisible y aleatorio y que, aunque la evidencia parezca absoluta, puede ocurrir justamente lo contrario. Y esto pasó felizmente para el Cádiz, que de ser un equipo cadavérico, sin alma y sin vida sobre el campo, encontró un inopinado halo vital con la irrupción sorpresiva de Tabatadze y Efe Aghama.

Lo del georgiano es algo inaudito, balón que ha tocado, balón que ha introducido en la portería contraria, pulverizando todo tipo de récords y de registros conocidos en el fútbol profesional, con tan pocos minutos jugados. De él ya sabemos que golpea primorosamente el esférico, lo cual ya es bastante. Sólo nos queda por averiguar cómo juega al fútbol, lo que comprobaremos con toda seguridad en el próximo partido. Mientras el joven nigeriano Aghama mostró verticalidad, arrojo y desborde, cualidades muy necesarias en nuestro plantel. Pero ese vuelco feliz e inesperado que dio el duelo del pasado domingo en sus momentos finales, no pueden hacer olvidar la lamentable imagen ofrecida, la impotencia mostrada y los errores de bulto que se cometieron.

Más temas:

Cádiz