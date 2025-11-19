Dudas y carencias

Los últimos resultados obtenidos por el Cádiz CF y la imagen ofrecida de equipo plano e inoperante en ataque, han sumido a la afición en una ola de pesimismo y desesperanza. Pero lo ocurrido en las recientes jornadas no difiere demasiado a lo ya contemplado desde el mismo inicio de la temporada. Pues a pesar de ocupar desde el principio lugares nobles de la tabla y hasta ostentar incluso el liderato, el once amarillo nunca fue superior a sus contrarios, nunca desplegó un juego convincente y equilibrado como para obtener los puntos que, jornada tras jornada, venía consiguiendo.

La única diferencia de entonces a ahora es que antes los golpes de fortuna que decidían los encuentros siempre caían a favor y de un tiempo a esta parte todos esos detalles trascendentes se nos han vuelto en contra. Partidos cerrados, abocados al empate, se desequilibraban cuando un rival cometía un error grosero en defensa, lo que nos abría el camino a una victoria casi inopinada. Lo que ha cambiado es que ahora el error que abre los duelos lo cometemos nosotros. Como justamente se pudo apreciar el pasado domingo en Almería, partido cuyo equilibrio inicial y de mejor posicionamiento de los amarillos, quedó quebrado con la infantil concesión de nuestra zaga. A partir de ese momento, como en otras ocasiones, las carencias ofensivas y de creación empiezan a relucir, hasta el punto de percibirse una preocupante sensación de impotencia y de carencia de recursos para remontar el marcador.

Aún es pronto para dictaminar un balance definitivo sobre la verdadera capacidad de la plantilla, a muchos de los jugadores incorporados hay que concederles todavía amplio margen de mejora, pero por lo apreciado hasta el momento, las dudas y la preocupación están más que justificadas. Los permanentes cambios en el once que cada jornada realiza el entrenador, no vienen más que a confirmar que permanecemos en período de intentos, de experimentos y de probaturas. Pero la liga avanza, la cosa no progresa, y en la afición, que ha vuelto a entregarse este año con su equipo, empieza a cundir la alarma y la desilusión.