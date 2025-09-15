Vizcaíno y Contreras, con Ben Harburg en Arabia Saudí

El Cádiz CF de Manuel Vizcaíno sigue ensanchando fronteras gracias, también, a la mano del asesor externo de la directiva amarilla Ben Harburg. Hace ya unos años, a comienzos de 2022, el club gaditano estrechaba vínculos con un acuerdo de colaboración con el club de Arabia Saudí Al-Nassr.

Al tiempo de ese convenio, varios directivos del club árabe asistieron al estadio Carranza para presenciar un encuentro en Cádiz CF que los amarillo ganaron 1-0 al Villarreal con un gol del hoy jugador de la Cultural Leonesa Rubén Sobrino.

Más allá de que se vean resultados o no, lo cierto es que la relación entre los directivos de ambos equipos sigue habiendo una buena sintonía. De hecho, este pasado fin de semana, y tal y como ha publicado el Cádiz CF a través de sus redes sociales, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y el viceprsidente, Rafael Contreras, asistieron el domingo pasado al partido entre el Al-Nassr y Al-Kholood Club correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Arabia Saudí.

Contreras, Harburg y Vizcaíno. CCF

Los dirigentes de la entidad cadista presenciaron el encuentro en Riad junto a Ben Harburg, propietario del Al-Kholood Club desde hace varios meses y poseedor de más del 6% de acciones del Cádiz CF desde 2021. El equipo del empresario estadounidense perdió 2-0 con goles anotados por Sadio Mané y el futbolista español Iñigo Martínez. Esta vez no vio puerta Cristiano Ronaldo, la estrella del Al-Nassr.