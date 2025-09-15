Cádiz CF
Vizcaíno y Contreras, con Ben Harburg en Arabia Saudí
Los directivos cadistas disfrutan de un encuentro en el estadio Riad el pasado domingo
El Cádiz CF de Manuel Vizcaíno sigue ensanchando fronteras gracias, también, a la mano del asesor externo de la directiva amarilla Ben Harburg. Hace ya unos años, a comienzos de 2022, el club gaditano estrechaba vínculos con un acuerdo de colaboración con el club de Arabia Saudí Al-Nassr.
Al tiempo de ese convenio, varios directivos del club árabe asistieron al estadio Carranza para presenciar un encuentro en Cádiz CF que los amarillo ganaron 1-0 al Villarreal con un gol del hoy jugador de la Cultural Leonesa Rubén Sobrino.
Más allá de que se vean resultados o no, lo cierto es que la relación entre los directivos de ambos equipos sigue habiendo una buena sintonía. De hecho, este pasado fin de semana, y tal y como ha publicado el Cádiz CF a través de sus redes sociales, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y el viceprsidente, Rafael Contreras, asistieron el domingo pasado al partido entre el Al-Nassr y Al-Kholood Club correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Arabia Saudí.
Los dirigentes de la entidad cadista presenciaron el encuentro en Riad junto a Ben Harburg, propietario del Al-Kholood Club desde hace varios meses y poseedor de más del 6% de acciones del Cádiz CF desde 2021. El equipo del empresario estadounidense perdió 2-0 con goles anotados por Sadio Mané y el futbolista español Iñigo Martínez. Esta vez no vio puerta Cristiano Ronaldo, la estrella del Al-Nassr.