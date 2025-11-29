El Virgili afronta un duelo directo ante Bujalance

El CD Virgili Cádiz afronta este domingo un partido clave en su lucha por entrar de nuevo en los puestos de play off. El conjunto amarillo recibirá al CD Bujalance FS Beconet en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, en un duelo directo correspondiente a la jornada 12 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala, fijado para el 30 de noviembre a las 12:30 horas.

El choque llega marcado por la igualdad en la tabla. Los gaditanos se encuentran a solo un punto del equipo cordobés, que ocupa la tercera posición. Por eso, el encuentro supone una oportunidad directa para recuperar un lugar entre los cuatro primeros.

El entrenador del Virgili, Juan Carlos Gálvez, subrayó la trascendencia del enfrentamiento: «Este fin de semana tenemos un partido muy importante, pues recibimos a Bujalance que va tercero con un punto por encima y de ganar volveríamos a los puestos de play off de ascenso».

El técnico también valoró el trabajo del equipo durante la semana, asegurando que el grupo ha respondido bien tras volver a la rutina habitual: «Hemos vuelto a la normalidad de entrenamientos, donde en las tres sesiones hemos subido el nivel de intensidad y corregido algunos errores de los encuentros anteriores, además de mejorar las estrategias. Ya podemos centrarnos tan solo en la liga y ese aspecto nos vendrá bien para seguir creciendo».

En su análisis del rival, Gálvez destacó la calidad del conjunto cordobés y la presencia determinante de un jugador en particular: «En conjunto es un equipo con grandes jugadores y donde destaca el exinternacional Solano que es su referencia sobre todo en ataque».

En cuanto a la convocatoria, el Virgili afronta el partido con varias bajas confirmadas. A las ausencias ya conocidas de Mario Santiago y Abraham Cintado se suma esta semana la de Óscar Moguel, que se recupera de una intervención quirúrgica menor. Además, Poti será duda hasta última hora.

Antes de cerrar, el técnico quiso dirigirse a la afición, a la que considera un pilar esencial para este tipo de encuentros: «Esperamos, para este difícil encuentro, todo el apoyo de nuestra afición, que nunca falla, porque juntos podemos conseguir estos tres puntos».

