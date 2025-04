Víctor Chust, ante su visita a Hacienda: «No estuve nervioso»

Víctor Chust ha hablado este miércoles con Radio Cádiz para hablar de un Cádiz CF que este pasado martes dejaba ver como tres de sus jugadores visitaban las oficinas de la Agencia Tributaria. El defensa valenciano no ha tenido reparos en contestar qué está pasando y como lo está llevando el vestuario. Aunque a él no le pillaron las cámaras como a sus compañeros Sobrino, Alcaeraz y Fali sí que le tocó algo más tarde acudir a las mismas oficinas, razón por la que el entrenamiento matinal pasó a ser vespertino.

«Sí, me tocó más tarde, pero estuve allí. No estuve nervioso en mi caso. Cuando tienes todo bien en regla, los papeles y tienes a alguien que te asesora bien y de confianza, vas tranquilo. Al final nosotros muchas cosas no las llevamos porque las derivamos, pero preguntamos si está todo bien siempre. Cuando nos dicen que sí, pues ya está. En mi caso me preguntaron sobre el tema agentes, como creo que a todos. No tenemos al final nada que ocultar. Contestamos las preguntas que eran sobre las comisiones y tema de agentes. Y ya está. Cada caso era diferente. En el mío fue las comisiones de los agentes y contesté la verdad. Poco más. Fueron preguntas normales y sabemos que lo están haciendo en otros clubes y a otros futbolistas. Además, me imagino que las preguntas serán diferentes y cada agente llevara sus comisiones y agentes diferentes. Es todo muy relativo», contó.

Además, también manifestó cómo lo está llevando el vestuario. «Lo hemos vivido con naturalidad. Entre nosotros nos preguntábamos quién iba a ir o no. Y poco más. Todo con naturalidad. Si al final te piden papeles o presentarte allí, vas y no pasa nada. Es algo normal. Además, se están haciendo en otros clubes y otros casos. Todo con absoluta normalidad. Si te soy sincero no sé qué clubes exactamente. Lo he podido escuchar de refilón, pero no quiero equivocarme», zanjó sobre el tema.