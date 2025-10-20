Víctor Aznar ironiza con el gol anulado a Kovacevic

Enfado en el vestuario del Cádiz por la primera derrota en casa de la temporada y gran enfado también por cómo se ha producido.

Uno de los portavoces para reflejar el malestar del equipo amarillo ha sido su portero Víctor Aznar, que no ha dudado en señalar su desacuerdo por cómo no ha subido al marcador el que podría haber sido el empate a dos, obra de Kovacevic tras un arranque de jugada en fuera de juego de su compañero Camara.

Me parece muy bien q solo contra el Cádiz el semiautomático no funcione, casualidades de la vida https://t.co/ichlC8qzWO — victor aznar (@victoraznar5) October 20, 2025

Junto a la imagen congelada del momento en el que el cuerpo del delantero africano aparece ligeramente adelantada, Aznar ha publicado el comentario siguiente. «Me parece muy bien que solo contra el Cádiz el semiautomático no funcione, casualidades de la vida».

Como se ve, la primera derrota en casa ha escocido a un portero que no encajaba tres goles en un partido desde hace seis jornadas en Anoeta en el empate a tres frente al filial de la Real.

