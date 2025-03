Stoichkov: «Espero que sea la primera derrota de Gaizka en Cádiz»

El Cádiz se mide este domingo en Carranza al Granada, donde se encuentra jugando Juan Diego Molina Martínez, que es natural de San Roque. Pero así, con ese nombre igual no lo conoce mucha gente, pero si se pronuncia Stoichkov seguramente ya el personal futbolero lo coloca mejor. Y sí, este joven gaditano con pasión por el histórico zurdo búlgaro del Barcelona correrá este domingo por el verde del estadio cadista.

Y este jueves ha atendido la llamada de Deportes Cope Cádiz, donde ha bromeado con la que está cayendo estos días en Andalucía porque se ha traído el mal tiempo del norte -procede del Alavés- a Granada. «Hoy estaba lloviendo un poco, pero bueno, no es lo normal. Yo vengo al final del País Vasco, donde casi siempre está lloviendo y bueno, me he traído el clima de ahí arriba para aquí abajo», comenzó para romper el hielo.

Es raro que su nombre no aparezca en la órbita del Cádiz cada vez que se abre un periodo de fichajes. Ante la pregunta de por qué nunca ha vestido de amarillo se muestra serio y profesional. «Son circunstancias y al final no depende solo de mí. No sé si alguna vez ha habido un interés real, lo que sé es que yo, ahora, pues la verdad que estoy muy bien aquí en Granada, donde me han acogido muy bien. Y bueno, ahora lo único que me centro es en el Granada y en sumar los tres puntos este domingo en Cádiz», contestó un jugador que se formó en su pueblo, de donde salió para jugar en la Balona y dar el salto al Mallorca, equipo en el que militó en Segunda y ascendió a Primera aunque sin muchos minutos en su haber.

Fue precisamente al año siguiente y como cedido donde ya sí dio «un paso adelante» en su carrera. Destacó en Alcorcón en Segunda y luego en el Sabadell llegando a marcar 27 goles en las dos campañas. A pesar de ello, el conjunto balear no lo quiso mantener y lo vendió tres años al Eibar, donde logró más de 40 goles en tres campañas y por lo que en el verano pasado el Alavés lo firmó para Primera para traspasarlo el pasado mes de enero al Granada.

Este fin de semana vuelve a Cádiz, un sitio «especial» para él tal y como transmite. «Al final yo soy de Cádiz, tengo mi familia allí y vendrán a verme mis amigos y mis familiares. Ya he pedido aquí un montón de entradas porque tengo toda mi familia, y la familia de mi mujer también es de allí, de Sanlúcar de Barrameda. Al final está todo muy cerca y todo el mundo quiere venir a verme y bueno; tengo muchos compromisos, pero a ver a quién puedo conseguir la entrada », cuenta entre risas.

Ambiente de derbi y elogios para Garitano

Como linense que es sabe muy bien del clima que se respira en Carranza, algo que complicará el partido a los de Fran Escribá. «Va a ser un partido muy complicado. Creo que el estadio va a petar mucho, pero bueno, nosotros sabemos al campo que vamos y lo difícil que va a ser sumar los tres puntos allí si no das el cien por cien».

El Granada lucha por meterse en 'play off' y se ve este derbi como una final de las muchas que esperan. Así lo ve Stoichkov. «Lo único que sabemos es la dificultad que tienen los partidos en Segunda División, pero somos el Granada y estamos obligados a ganar en cualquier campo», sostiene.

Conoce muy bien al actual entrenador del Cádiz tras tenerlo en el Éibar. Por eso o por lo otro, nada más que tiene buenas palabras para el vasco, que ha cambiado la cara al conjunto gaditano. «Desde el cambio de entrenador han cambiado y han conseguido una racha muy buena. Solo han perdido con Gaizca un partido y allí no han perdido todavía con él, así que bueno, espero que sea la primera derrota de Gaizka ahí en Cádiz», amenaza.

Y es que el atacante sanroqueño no puede olvidar el trato que mantuvo con el que fue su cuerpo técnico en Éibar. «Pasamos dos años, la verdad que muy buenos, aunque al final no fue tan bueno como esperábamos, pero se disfrutó mucho», comenta aludiendo a Garitano, quien en el pasado mes de enero calificó el fichaje de Stocihkov por el Granada como el mejor del mercado. «Yo también estoy muy agradecido porque confiaba mucho en mí y la verdad que siempre estaré agradecido. Y, por supuesto, también lo estoy a Patxi Ferreira, con quien tengo una buena relación».

Claramente, no le ha sorprendido el despertar del Cádiz porque sabía «cómo trabajan ellos y que lo iban a hacer bien».

Es un recién llegado a la ciudad de La Alhambra y aunque cree estar adaptándose bien, va poco a poco. «Al final, llevo un mes y poco aquí pero la verdad que me he adaptado bien al equipo y a lo que me pide el míster. Yo intento dar siempre lo mejor de mí y espero ayudar con goles que para eso es lo que me han traído», comenta un delantero que lleva sin jugar los dos últimos encuentros por sanción dentro de un equipo que no está atravesando un buen momento.

Tiene mucha fe puesta en el club al que ha llegado en enero. «Yo sabía que venía a un gran club, con las ideas muy claras de poder subir otra vez a Primera División y ese reto me gustaba».

