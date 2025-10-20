Ramis: «Hemos hecho un partido muy completo»

El Burgos llegaba con necesidades a la Tacita de Plata tras consumar dos derrotas consecutivas y así lo demostró su rendimiento en el encuentro contra el Cádiz. A pesar del tanto inicial de Ontiveros, los burgaleses supieron manejar el encuentro y darle la vuelta en el primer tiempo para después saber mantener la ventaja en el segundo acto. Tras el encuentro, Ramis atendió a los medios de comunicación para analizar lo sucedido.

«Han empezado fuertes, pero nos hemos rehecho muy bien y no nos hemos desviado del plan de partido. Creíamos que podíamos dominar, y defensivamente no estábamos pasando excesivos problemas. Hemos tenido premio. En la segunda han achuchado y han metido gente por dentro, y por eso hemos cambiado y hemos metido un central. Creo que hemos un partido bastante completo», explicaba el técnico del Burgos, alabando el rendimiento de los suyos y reconociendo el buen hacer de su equipo para no ponerse nerviosos tras el gol de Ontiveros y la capacidad mostrada para ganar en un estadio que, hasta el momento, no conocía la derrota.

Acerca del planteamiento del Cádiz CF, Ramis reconocía que «la estructura que estaban utilizando iba por ahí. Ontiveros y Suso alternaban por dentro y por fuera. No me ha sorprendido el planteamiento. Creo que hemos trabajado lo que hoy nos ha propuesto el Cádiz, sabíamos que podíamos llegar al último tercio con bastante peligro». Un plan que salió bien para el Burgos y que priva al Cádiz de una nueva victoria que le hubiera permitido acabar otra jornada como líder de Segunda División.