El posible once del Cádiz CF contra el Real Valladolid

El Cádiz quiere reencontrarse con la victoria en la visita del Real Valladolid a la Tacita de Plata. Los de Gaizka Garitano necesitan mejorar sus prestaciones ofensivas en ataque, una zona del campo en la que no están encontrando nitidez en los últimos metros para generar una amenaza seria sobre el rival, mientras que buscan mantener el buen rendimiento defensivo. El cuadro amarillo llega al choque tras sumar dos porterías a cero de forma consecutiva y siendo uno de los equipos más fiables en estas labores. Por lo tanto, el técnico vasco modificará algunos nombres en el once, pero mantendrá buena parte de lo alineado en Andorra el pasado fin de semana.

Gaizka Garitano cuenta con la baja segura de Fali, que recaía de su lesión el mismo día de su regreso, y de Iza Carcelén. En la rueda de prensa previa también comentó que «hay jugadores que arrastran molestias y veremos con qué efectivos llegamos», pudiéndose referir a otro futbolista entre algodones como es el caso de Alfred Caicedo. Sí está de vuelta Iker Recio, que no pudo estar en Andorra debido a una sanción por acumulación de tarjetas.

Por lo tanto, se espera que Garitano realice pocas modificaciones. Iker Recio volverá al eje de la zaga junto a Bojan Kovacevic y todo hace indicar que Juan Díaz seguirá en el lateral derecho. En el frente de ataque, tras apostar por dos delanteros en el Principado, prescindiría de Roger para situar a Tabatadze en la banda izquierda y devolver a José Antonio de la Rosa al costado derecho.

Portería

Víctor Aznar será una semana más el guardián de la portería amarilla. El brasileño está siendo uno de los mejores futbolistas del Cádiz en este arranque liguero y viene de realizar paradas de muchísimo mérito ante el Andorra. Suma numerosas porterías a cero este curso y ofrece la sensación de ir creciendo con el paso de las jornadas.

Defensa

La única novedad será el regreso de Iker Recio al eje de la zaga para acompañar a Bojan Kovacevic, que ha vuelto a ser convocado por la selección serbia sub21 de cara al próximo parón internacional. En el lateral derecho repetiría Juan Díaz tras ofrecer buenas sensaciones en su debut como titular y, en el izquierdo, Mario Climent.

Centro del campo

Garitano alinearía la misma medular que la elegida en Andorra: Moussa Diakité y Sergio Ortuño. El maliense aporta esa dosis de físico necesaria en el centro del campo, mientras que Ortuño ya se ha asentado en el once del técnico vasco tras un inicio titubeante.

Ataque

En busca de mejorar la mermada producción ofensiva, Garitano situará a Suso como mediapunta para cederle la banda derecha a de la Rosa, mientras que Iuri Tabatadze partirá desde la izquierda. Como máxima referencia ofensiva, Álvaro García Pascual.