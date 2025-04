Ontiveros, sus números y todo lo que puede aportar al Cádiz CF

El Cádiz CF ha fichado talento, mucho talento. Uno de esos jugadores con desequilibrio, capacidad de desborde y un golpeo excelente. Un futbolista que inexplicablemente ha jugado en Segunda División la pasada temporada, ya que su capacidad es para hacerlo en la máxima categoría.

Sin explicación para ello, o sí. El gran talento de Ontiveros choca en ocasiones con su irregularidad. Uno de esos jugadores díscolos que si están centrados pueden ser tan diferenciales como lo contrario si no encuentra una estabilidad mental en el lugar en el que se encuentre.

El de Marbella es un veterano joven aún. Y es que se lleva tanto hablando del futbolista porque debutó a una edad temprana en Primera División, concretamente a los 17 años de edad. Fue entonces cuando debutó en la élite con su Málaga donde ya despuntaba y comenzaba a mostrar sus enormes cualidades ofensivas.

Era la temporada 2015/2016 cuando el club de la Costa del Sol todavía estaba en la máxima categoría antes de comenzar su enorme periplo que le ha llevado a estar actualmente en Primera Federación luchando por subir a Segunda. En aquel Málaga Ontiveros llamó a la puerta y la derribó pues incluso marcó goles en aquellas temporadas en Primera.

Tras una segunda campaña con el Málaga con más partidos acabó cedido en el Valladolid, equipo que se encontraba en la categoría de plata y con el que logró ascender a Primera División. En Pucela no llegó a marcar pero jugó 17 partidos en la segunda vuelta del campeonato.

La gran apuesta del Villarreal

Tras subir con los vallisoletanos regresa al Málaga, recién descendido a la categoría de plata, donde juega en esa campaña 18/19 hasta 33 partidos marcando 5 goles. Fue esa campaña la que le valió la llamada del Villarreal que ya había puestos los ojos en el talento del jugador marbellí. La apuesta del club de Castellón fue tan grande que llegó a pagar 7.5 millones de euros al Málaga por el traspaso del futbolista. Una decisión que no entendió una parte de la afición del club de su vida, que hoy sigue a uñas con el propio Ontiveros.

El fichaje de Ontiveros por el Villarreal fue un auténtico culebrón por entonces. El Málaga estaba ahogado económicamente tras la mala gestión del jeque Al Thani. Ambos clubes habían llegado hace casi dos meses antes a un acuerdo para su traspaso. Sin embargo, cuando el contrato llegó a manos de Al Thani, este lo rechazó porque no aceptó las condiciones pactadas. Aunque la cláusula del futbolista en Segunda era de 7,5 millones, el jeque insistía en que ascendía a 15 si le restituía las condiciones que tenía en Primera. Finalmente, la cantidad fue la primera y Javi Calleja, entrenador del Villarreal por entonces, se llevó el gato al agua.

Por entonces ya se había visto lo mejor y lo peor de un jugador que no dejaba indiferente a nadie. Algún gesto con la grada y malos partidos fueron en su contra, sobre todo cuando años más tarde estuvo muy cerca de volver al Málaga pero cuando ya estaba prácticamente todo cerrado recaló finalmente en Osasuna, fichaje que una parte del malaguismo no ha perdonado a Ontiveros.

Antes de esa llegada a Pamplona, el jugador recala en el Villarreal tras la fuerte apuesta económica antes mencionada. Regreso a Primera División donde por entonces solo había jugado con el Málaga. En la temporada 19/20, primera con los amarillos, juega la nada desdeñable cifra de 30 partidos, anotando dos goles.

Una buena temporada que vino salpicada con la pandemia y que hace que en la siguiente sea cedido por el Villarreal al recién ascendido Huesca, que meses antes había subido a Primera con el Cádiz CF. En tierras aragonesas disputa 20 encuentros marcando otros dos tantos.

Allí protagonizó uno de los momentos de su vida cuando le dedicó un gol a su abuela, afectada por el coronavirus que no pudo superar posteriormente. Su dedicatoria con las espinilleras en alto fue una de las imágenes de la temporada. Una pérdida que afectó de manera muy personal al jugador malagueño.

Ontiveros le dedida un gol a su abuela l.v.

Los de El Alcoraz terminan descendiendo a Segunda y cuando se hablaba de otra cesión con regreso al Málaga finamente acaba en El Sadar. Sin embargo en Pamplona no tuvo apenas minutos y tras una primera vuelta sin presencia en el equipo con solo tres partidos jugados el cuadro de Castellón rompió la cesión y llegó a un acuerdo de traspaso con el Fuenlabrada, por entonces en Segunda, donde jugó la segunda vuelta de esa temporada 20/21, disputando 16 encuentros y marcando un tanto.

El Villarreal mantuvo una opción recompra que ejerció finalmente, pero dando entender que el hueco de Ontiveros estaba más en su filial que en el primer equipo. A pesar de la edad con la que contaba entonces, 24 años, el jugador de Marbella aceptó su rol, disputando las dos últimas campañas en Segunda con el filial de Castellón. Allí poco a poco se ha ido reencontrando con su mejor versión, jugando 63 encuentros y marcando una docena de goles entre ambas temporadas.

«Yo tenía contrato y ni el Villarreal ni yo hemos querido separarnos. Si no era en el primer equipo, yo me adaptaba al filial», explicaba el atacante esta pasada temporada en una entrevista en Relevo. «Llegué como un fichaje del primer equipo, luego salí cedido, no me fueron bien las cesiones… y volví y me dijeron que iba a estar con el B. Eso choca. Pero estoy en Segunda División, que es donde iba a jugar sí o sí: no había dado el nivel en Primera y si hubiera salido a otro equipo también hubiera sido de Segunda. ¿Qué mejor que jugar en mi equipo? Es el club que apostó por mí y el que me está ayudando a dar este impulso para volver a mi mejor nivel».

Talento y calidad para la banda izquierda del Cádiz CF

Ahora tras su paso por el Villarreal se puede decir que la carrera de Ontiveros ha cogido impulso, tras una campaña buena y bastante estable del marbellí. Ha jugado mucho y ha sido el mejor del filial a pesar del descenso de categoría. Incluso esta misma temporada equipos como el Rayo Vallecano han intentado el fichaje del futbolista, sin embargo la apuesta del Cádiz ha sido tan fuerte que finalmente jugará con otros equipo amarillo las próximas campañas.

Asimismo, la UD Las Palmas también pretendió su fichaje la pasada temporada. Los canarios ya quisieron firmarle el verano pasado para el proyecto de García Pimienta aunque finalmente no se llevó a cabo.

Noticia Relacionada El Cádiz CF ayuda en la brecha digital Rubén López La entidad llama en estos días a los abonados más veteranos de cara a ayudarles en la medida de lo posible en su renovación del carnet

Manuel Vizcaíno ha puesto toda la carne en el asador ofreciendo un contrato largo que podría llegar hasta las cuatro temporadas, a expensas de la confirmación oficial por parte del club. Ontiveros vuelve a Andalucía y no muy lejos de su Marbella natal.

En el club cadista hay una confianza enorme en el talento del malagueño. Desborde, desequilibrio y un golpeo con la derecha excepcional. Son las cualidades de un jugador que puede ser diferencial si le acompaña esa madurez mental que ha conseguido en los últimos meses.

Llega para ser extremo, jugando sobre todo a pierna cambiada en la banda izquierda donde actualmente el Cádiz cuenta con un Brian Ocampo con contrato en vigor y cualidades similares al del nuevo fichaje cadista. Sea como fuere, el Cádiz se hace con un futbolista importante en la categoría de plata, con experiencia en Primera, y que puede ser un valor importante en el cuadro de Paco López.