Vizcaíno: «El mercado actual nos impide vivir de alguna venta»

Como para el presidente del Cádiz CF Sevilla es mucha Sevilla, ha tenido a bien conceder una entrevista a los compañeros de ABC de la capital andaluza con ocasión del derbi andaluz que este sábado (16.15) se juega en el Sánchez Pizjuán, un estadio que él conoce bastante bien puesto que fue directivo a las órdenes de José María del Nido, de las que siguen estando por cierto.

Conocido por todos es que el sevillismo de Manuel Vizcaíno está fuera de toda duda, tanto como su capitalismo, de ahí que se haya hecho cadista para hacer en el fútbol lo que no pudo hacer en Nervión. Y no va mal, la verdad, para aplauso de la mayoría de los cadistas que ven que de las manos de Locos por el Balón el club ha abandondo las catacumbas para acariciar el cielo.

A pesar de la sensacional primera vuelta realizada por su equipo, el dirigente cadista sabe, como su entrenador, que no será nada fácil amarrar la permanencia a pesar de la distancia de siete puntos actual. Y es que a Vizcaíno los puntos conseguidos ante Madrid o Barcelona es consciente de que no se repetirán en la segunda vuelta. Por eso, cree que «hay otros partidos que se han perdido o se han empatado en los que tenemos que apretar. Los 24 puntos ya no nos los quita nadie, los habríamos firmado, pero sabemos que vamos a sufrir muchísimo».

El estilo de Cervera lo defiende e incluso cuando se trata de ponerlo en valor pese laslimitaciones de su plantilla. «Con nuestra forma de entender el fútbol y aun con nuestras carencias, lucharemos con nuestras armas en cada partido».

Aún no ha hecho fichaje alguno en este mercado invernal y, como en el verano, también se escuda en la realidad de la pandemia. «Somos un equipo recién ascendido y tampoco ayuda la complicada situación de un mercado que no se mueve, que impide a un club como el nuestro el poder vivir de alguna venta. Tampoco es fácil que puedan salir cedidos futbolistas que juegan menos. Tenemos un buen once titular, con dos o tres jugadores que se pueden acoplar. A partir de ahí, la profundidad de plantilla te la dan los años».

Como tantas otras veces, Vizcaíno da su visión del mercado actual, tan aquejado por los efectos de la crisis económica que se deriva del Covid. «Hay una cuestión física y otra matemática. En cuanto a la primera, si no salen antes jugadores es imposible que entren nuevos. La matemática, por su parte, responde a ese mercado que no se mueve y que por lo tanto te da opciones muy limitadas. Estamos pendientes de jugadores que tengan pocos minutos y que puedan salir, pero nosotros obviamente no podemos obligarlos a salir, porque tienen contrato en vigor y es una decisión que tenemos que compartir entre todos. Con todo, estamos teniendo ya esas conversaciones y negociando también los posibles sustitutos. El verano pasado el mercado registró un 70 por ciento menos de las transacciones habituales. En este mercado de enero, que además es residual, creo que será peor. No se está moviendo absolutamente nada. A pesar de todo, estamos atentos para mejorar la plantilla. Por las lesiones, la pandemia, etc, han tenido minutos 14-15 jugadores. Lo ideal sería que tuviésemos 17-18. Con minutos me refiero a jugadores que puedan sustituir a un compañero y que el rendimiento no se vea mermado. Siempre he dicho que estoy orgulloso de todos los futbolistas que juegan en el Cádiz CF. A todos los considero una familia. Al final estoy convencido de que algo conseguiremos mejorar en este mercado de invierno tan difícil».

Este sábado acude a un campo en el que él creció como socio, abonado, directivo y resposable de marketing. «Sí, el Sánchez-Pizjuán es mi casa, la de mi padre, de mis hermanos… la casa de todos los sevillistas. Pero que nadie dude de que yo voy sólo y exclusivamente pensando en conseguir los tres puntos con el Cádiz CF».

No es la primera vez que acude como presidente del Cádiz CF al estadio sevillista tal y como recuerda. «Venimos de Segunda B y nos hemos enfrentado ya varias veces. Jugábamos en la ciudad deportiva contra el Sevilla Atlético y luego lo hicimos en el Sánchez-Pizjuán… el famoso partido del 3-3. Creo que ha sido el partido del filial que más espectadores ha tenido en las gradas en su historia. Después nos enfrentamos en la Copa y lo hicimos en esta liga en el partido de la primera vuelta, en el que los tuvimos ahí… hasta el final. Sí, el Sánchez-Pizjuán es mi casa, la de mi padre, de mis hermanos… la casa de todos los sevillistas. Pero que nadie dude de que yo voy sólo y exclusivamente pensando en conseguir los tres puntos con el Cádiz.

A Vizcaíno se le llena la boca hablando de gestión y ciertamente da gusto escucharlo o leerlo. Por eso el sevillano es un firme oponente de un axioma que en el fútbol del pasado se decía mucho. «Siempre he dicho que en el fútbol esa manida frase de que 'tiene que entrar la pelotita' es la mentira más grande del mal gestor. Las cosas nunca pasan por casualidad», comenta para argumentar los motivos de la expansión deportiva e institucional del Sevilla, algo que intenta asentar en el Cádiz CF, pero desde la prudencia. «En el Cádiz CF, yo lo digo coloquialmente, nuestro plan estratégico es salvarnos. Si conseguimos salvarnos, que nadie dude que el año que viene daremos un paso adelante. Venimos de Segunda B, siempre convencidos en crecer, con humildad, sabiendo lo difícil que iba a ser nuestro trabajo. Creo sinceramente que se trata de forma injusta al directivo de fútbol, porque es el menos amable de cara a todos. Cuando un balón entra es gracias al entrenador, al director deportivo o al delantero centro, pero cuando no entra es porque el presidente es un ser incalificable. Rompo una lanza por todos los directivos que trabajamos día a día, los que luchamos por lo nuestro, creamos valor y ponemos la espalda por los demás… los que nos sacrificamos y somos argamasa en los clubes para que las cosas salgan. Estoy orgulloso de los compañeros que he tenido en el Sevilla. Los he nombrado. Y estoy orgulloso de los que tengo ahora en el Cádiz… Jorge Cobo, Martín, Pepe Mata, todos los que me han ido acompañando en esta travesía. Que sepa la gente que aunque el del palco con corbata tenga cara de 'friki' es alguien que ha echado y echa muchas horas para que las cosas salgan como salen», destaca con autoridad el presidente de una directiva formada por tres personas que cobra dos millones de euros.

Como no puede ser de otro modo, desde Sevilla se le preguntó por Óscar Arias y su destitución. «Bueno, son ciclos que se van cumpliendo. Óscar no será ni el primero ni el último que entra o sale de un proyecto. Él ha hecho un magnífico trabajo durante el tiempo que ha estado con nosotros. Queríamos pasar a la fase 2 de nuestro proyecto y entendimos los dos que él ya no se veía en esa fase. Acordamos que Óscar tirara por su lado, descansara y tuviera tiempo para pensar en su próximo proyecto. Y nosotros, a pensar en sentar las bases del Cádiz CF del futuro», dice. Por lo que se ve, ya Arias está pensando en otro proyecto, no que lo tuviese ya pensado tal y como dijo hace unas semanas en Canal Sur para esquivar lo que a plenas luces ha sido una destitución y no una salida del todo amistosa.

Por último, Vizcaíno habló de los deseos del Cádiz CF por conseguir la cesión de Carlos Fernández, que recientemente ha firmado por la Real. En este sentido, admite que «cualquier jugador del Sevilla sería importantísimo para el Cádiz CF. Tienen una plantilla extensa, de muchísimo nivel. Nosotros hemos estado detrás de Carlos desde tiempo inmemoriales. Primero se nos escapó al Dépor y luego subió de nivel y se fue al Granada. Y este año parece que se va a la Real Sociedad. El nivel de Carlos lo exige. Para nosotros habría sido un lujo. Está haciendo un currículum importante. Va a ser un jugador muy importante en Primera. Lo tiene todo. Es de los jugadores más competitivos que yo he visto sobre un terreno de juego. Lo conozco desde que era niño. Le deseo lo mejor. Ojalá algún día pueda jugar en el Cádiz CF».