Salvi «feliz» tras superar el coronavirus: «Me he encontrado bastante bien»

Salvi Sánchez regresó por los terrenos de juegos tras su baja médica y ofreció sus impresiones a la finalización del encuentro sobre el césped del Estadio Ramón de Carranza.

El extremo destacó que “hemos sumado un punto más. No hemos perdido en casa y estamos más cerca del objetivo. Ha sido un partido que al comienzo ha tenido ocasiones de ambos equipos”. Agregó que “hemos centrado mucho y bien desde las bandas. No hemos llegado a terminar de rematarlos, pero el centro sigue en buena línea de trabajo. Para mí, el partido ha sido muy bueno. Tienen mucha dinamita y juegan muy bien. Es un equipo que en las transiciones te matan”.

Se mostró sincero al indicar que “estoy muy feliz por haber superado esta enfermedad que ha frenado el mundo entero . Feliz por volver a los terrenos de juego, me he encontrado bastante bien. No me he encontrado nada asfixiado. Toca sumar minutos y seguir”.

Es un jugador polivalente: “Con Cervera he jugado en la derecha, en la izquierda, en la media punta, en la delantera. Yo bien, mientras que coja minutos y pueda ayudar al equipo estaré feliz. Hemos puntuado en campos muy difíciles”.

El equipo afronta ahora “una segunda vuelta muy complicada donde todos los equipos se juegan muchísimo. Todos los equipos quieren estar arriba, todos quieren seguir en esta liga. Debemos estar tranquilos, sumar de tres en tres, sumarnos cuanto antes e ir partido a partido”.

En la misma línea agregó que “no nos podemos volver locos ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Tenemos un balance bueno de la primera vuelta y vamos a la segunda con muchas ganas. Tendremos nuestras ocasiones y no desaprovecharlas . Para ganar en la segunda vuelta no podemos cometer errores y acertar en las que tengamos”.