Jornada de descanso tras los dos palizones de Murcia

Descanso para los chavales aunque, por otra parte, merecido después de pegarse un tute de casi mil kilómetros en apenas un par de días por la piel de toro a lomos de un autobús. Esa es la distancia que suman, entre la ida y la vuelta, a Murcia, lugar donde se ha jugado este curso la Copa del Rey, que ha resultado ser para el Cádiz CF un triangular con los equipos de la capital murciana.

La derrota, y consiguiente eliminación del torneo del KO, ante el Real Murcia del pasado miércoles ha dejado a los hombres de Garitano con solo una competición entre manos, la Liga, «la prioritaria», tal y como dijo el entrenador una vez cayó eliminado en la Nueva Condomina.

El descanso de este miércoles, donde no entrenarán ni los menos habituales, se debe sin duda al palizón en carretera que se ha dado un equipo al que este año le ha tocado la china en los sorteos coperos con dos desplazamientos que se han hecho eternos, especialmente, el segundo tras la derrota a manos de un Primera RFEF al que se llegó después de eliminar al UCAM, de Segunda RFEF.

A ese palizón de viaje se une el palizón que el Murcia le dio en los primeros 45 minutos de un partido que ya se trata de olvidar en un vestuario que apenas recibió las reprimendas de su entrenador en una rueda de prensa en la que más que cabreo por la derrota rezumaba alivio por la eliminación dado el tono calmado y pausado que Garitano empleó para analizar un partido de vergüenza ante un rival inferior sobre el papel.

Este viernes los de Garitano volverán a los entrenamientos para preparar el duelo de este domingo a las dos de la tarde frente al Racing, colíder de Segunda junto al Deportivo.

