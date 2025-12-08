Jorge Moreno se apunta a la causa desde la retaguardia

El Cádiz CF tiene otro central. Y se agradece porque ya muchos lo habían enterrado. Se agradece mucho más después de la lesión de hace poco más de una semana del que era ser el káiser de la zaga, el joven serbio Bojan Kovacevic. Entonces, ante el Córdoba, el que era el central más

Ante la ausencia de Bojan Kovacevic por lesión, Gaizka Garitano decidió apostar por Jorge Moreno para completar el centro de la defensa en el encuentro contra el Racing de Santander resuelto con una dolorosa derrota (2-3) del Cádiz CF en el estadio Carranza. Había dudas por si el entrenador vasco se decidía por Pelayo o por él, pero parece claro y todo hace indicar que el sustituto del balcánico va a ser el ex del Cartagena.

Y eso que las cosas no comenzaron bien para Jorge More, que apenas contó al principio de Liga y lo poco que lo hizo no gustó a nadie. Además, su encuentro copero en la Vieja Condomina ante el UCAM tampoco le sirvió para ganar adeptos, lo que le hizo más inviable aún. Tan lejos estaba de ser una realidad en el Cádiz CF que incluso han llegado rumores de una posible salida en el mercado de invierno siendo el Real Murcia uno de los clubes interesados de Primera Federación en comprar sus servicios.

Sin embargo, si las cosas n le fueron bien a Jorge Moreno, tampoco es que le fueran muy bien a su competencia, Pelayo, que en su debut en Anoeta ante el filial de la Real no estuvo nada afortunado. Solo por eso, Garitano no tenía muy clara su decisión, pero con el día a día en la ciudad deportiva More ha ido ganándole terreno a su compañero hasta ser el titular elegido el pasado domingo ante el Racing, donde el madrileño cumplió en un encuentro de lo más complicado y hasta cerca estuvo de marcar un gol después de peinar un saque de esquina que no acabó en gol por poco.

Al término del encuentro, el ex del Efese atendió a los medios en la zona mixta, donde dio su versión de lo que le pareció el encuentro. El zaguero destacó que el Cádiz CF generó múltiples ocasiones para adelantarse antes que el rival y señaló la calidad de los goles recibidos: «Ellos hicieron dos goles de talento, al final poco puedes hacer ahí, el tercero es más evitable, pero bueno, el camino a seguir es este, a seguir, levantar cabeza, queda mucho y hay que ir a por más».

Además, aportó lo que le dijo Garitano que hicieran. «El plan de partido estaba muy claro. Sabemos que el Racing es un equipo dominador. Jugamos aquí en casa, hay que sacar pecho, demostrar. Creo que lo hemos hecho, le hemos plantado cara y en muchas fases del juego hemos sido superiores», resumió.

Finalmente, Moreno habló de su desempeño personal y aseguró sentirse bien pese a que el marcador final no fue el esperado: «Al final, pues jodido por el resultado, pero igualmente me he encontrado bien, ahora a seguir aportando al equipo lo máximo con el máximo nivel de rendimiento».

