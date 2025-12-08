Roger, apenado pero satisfecho

Roger Martí está siendo una de las únicas buenas noticias en las últimas semanas en las que el Cádiz de Garitano comienza a flaquear. El pistolero de Torrent se estrenó como goleador el pasado domingo al marcar el segundo tanto del encuentro ante un Racing que fue despertando a medida que avanzaban los minutos y el equipo amarillo daba síntomas de cansancio.

El tema más relevante es que el ex del Levante parece sentirse bien y eso lo va a notar un equipo que ha conocido una nueva dupla atacante gracias a la Copa dado que tanto el Dawda Camara como él han aprovechado los minutos en la competición del KO parra ganarse los minutos que ahora disfrutan en Liga.

Y lo disfrutan ellos y también el equipo, que sumó los tres puntos en Córdoba con ellos dentro del once y casi que le pelean los puntos a un Racing que, hoy por hoy, está muy por encima del Cádiz.

Al término del encuentro, el delantero cadista atendió a los medios de comunicación tras un partido del que la mayoría de la afición salió encorajinada con el resultado por lo cruel que fue, pero satisfecha y orgulloso de los suyos.

«Si te quedas con el resultado, acabas jodido porque el equipo ha competido muy bien hasta el final. Es una pena que se haya escapado en la última jugada», explicó el atacante en zona mixta. Roger subrayó el buen trabajo del conjunto pese al golpe anímico que supuso el tanto definitivo del Racing en el minuto 90+3.

A pesar de que la masa social del cadismo saliera medianamente honrada por el esfuerzo del equipo, Roger reconoció que el vestuario estaba afectado: «El equipo está fastidiado porque perder de esta manera es doloroso. Veníamos de un buen partido en Córdoba y queríamos seguir sumando, pero no ha podido ser». Aun así, insistió en mirar hacia adelante: «Hay que sacar las cosas positivas y pensar en el siguiente partido».

En el plano personal, Roger destacó su buen momento tras recuperar protagonismo en las últimas jornadas: «Personalmente me he encontrado muy bien. El míster está contando conmigo desde el comienzo del partido en estos dos últimos partidos. No he tenido mucho protagonismo en el primer tramo de la temporada, pero he seguido trabajando igual. Ahora tengo la oportunidad y a cogerla con muchas ganas».

El delantero terminó su intervención con un mensaje de optimismo de cara a los próximos encuentros, confiando en que el equipo mantenga la actitud mostrada ante el Racing.

