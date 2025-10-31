García Pascual vuelve a sonreír

Dos semanas lleva en el dique seco el que era el delantero titular del Cádiz CF, García Pascual, que tuvo que retirarse lesionado justo antes de comenzar el segundo tiempo ante el Burgos en el encuentro que los gaditanos acabaron perdiendo 1-3, el primer tropiezo severo en Carranza de la temporada.

Dos semanas después, el malagueño parece recuperado después de verlo entrenar junto a sus compañeros en los días previos al encuentro de Liga que se va a celebrar este domingo en Andorra a partir de las dos de la tarde.

El ex del Sevilla tuvo que perderse los dos últimos encuentros de su equipo, tanto en Liga ante el Granada como el de Copa frente al UCAM Murcia, y ha visto como en uno su sustituto primero era Dawda Camara y en otro Roger Martí.

Con la incorporación casi segura en la convocatoria de Álvaro García Pascual, Garitano vuelve a tener más alternativas en el ataque en una jornada en la que pierde a dos de sus defensas fijos como Iza (lesionado) e Iker Recio (sancionado). Además, Fali sigue en la enfermería y es el único jugador de la plantilla que no ha disputado minutos esta temporada. A estos también hay que unir al ecuatoriano Caicedo.