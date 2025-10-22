García Pascual se carga el debate por las malas

No había debate en la mesa pero ya se generaba por los pasillos. La sequía goleadora de Álvaro García Pascual, que lleva nueve partidos sin marcar tras estrenarse en la primera jornada ante el Mirandés, iba dando que hablar poco a poco. Para colmo, en el último encuentro del Cádiz CF ante el Burgos, el malagueño comenzó el encuentro desaprovechando un pase al desmarque de Suso al cruzar demasiado el balón tras dejarlo correr en exceso perdiendo el ángulo que después no encontró. Era una más, para muchos. En cambio, para otros muchos, tan solo era la enésima ocasión que se buscaba buscando los espacios.

La marcha de Chris Ramos al fútbol brasileño dejó, para muchos, un vacío muy grande en la delantera del Cádiz CF. En cambio, para otros, dejó el que debía haber dejado tiempo atrás para que saliese beneficiado tanto él como el equipo, algo que el tiempo ha dado la razón a estos últimos porque el gaditano ha caído con buen pie en el Flamengo mientras que su exequipo era líder de Segunda hasta la jornada pasada tras dos años lamentables en los que él fue el mejor de un equipo que no jugaba más que a enviarle sandías.

El caso es que la llegada del exsevillista García Pascual no gustó, de entrada, mucho en el cadismo. Además, sus declaraciones en verano, en las que se dejaba querer por el club hispalense con el que terminaba contrato tras marcar el gol de la salvación en Primera, fueron muy criticadas por una grada amarilla que, para colmo, no se cansó de ver como su nuevo delantero fallaba lo más grande en los distintos bolos veraniegos.

No obstante, para unos pocos, que García Pascual no parase de errar ocasiones en la pretemporada era síntoma de muy buenas noticias porque era señal de que el equipo llegaba con cierta fluidez y de que tenía un delantero que aparecía por donde tiene que aparecer. Una vez echada a andar la Liga, García Pascual ha demostrado, además, que hace muchas cosas más que errar goles. Oxigena, brega con los centrales, corre a los espacios, asiste, pero no marca lo que debiera y eso, aquí y en la China, marca a cualquier '9' por muy obrero del balón que sea. Sin ir más lejos, el pasado lunes supo leer a la perfección la jugada en la que Ontiveros consiguió el gol del Cádiz CF al dejarle el balón a un compañero que venía de frente y que posee un disparo como el que él también tiene aunque en este caso le cogió de espalda.

A pesar de todo, Garitano no ha tenido dudas con él. Lo más lógico es que el entrenador vasco no le pida lo que el 'pipero' suele pedir desde la grada, es decir, que marque goles. Por descontado que el primero que se exige es el propio futbolista, pero en su descarga, el ariete de Benalmádena hace multitud de cosas en beneficio de un equipo que, como se está viendo, se reparte los goles entre sus segundas líneas.

No había debate pero se ha generado en la semana previa al derbi en Granada con la lesión del delantero titular indiscutible. Tan claro tenía Garitano que su delantero lo estaba haciendo bien que a pesar de las molestias con las que acabó el primer tiempo le dijo que se probase en el descanso antes de cambiarlo. Desgraciadamente, el malagueño pidió el cambio antes de comenzar la reanudación y caminó hacia los vestuarios con lágrimas en los ojos dando a entender que no estará en unas semanas.

Lo más probable es que el sustituto de García Pascual sea el que ya lo sustituyó el pasado lunes, Dawda Camara, un tipo de '9' que le puede venir como anillo al dedo al Cádiz CF en Granada, donde seguramente saldrá más refugiado que de lo normal para aprovechar la explosividad y la velocidad del jugador cedido por el Girona.

Dawda Camara fue protagonista ante el Burgos en el gol anulado al Cádiz. francis jiménez

Porque quitando al mauritano, pocas opciones le quedan a Garitano, que vio como su otro delantero, Roger, se abría la cabeza producto de un cabezazo y aunque podrá estar en Granada no parece que vaya a ser la tecla que vaya a tocar de entrada el preparador vasco.

Por tanto, habrá que esperar -y hay ganas de verlo- el rendimiento de un Dawda Camara que, en estos momentos, es el que más opciones tiene para abrir un debate que hasta el descanso del pasado lunes ante el Burgos no estaba sobre la mesa, aunque sí ya correteaba por los pasillos.

