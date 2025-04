Derrota en mitad de la lluvia del filial (0-1)

El Cádiz CF Mirandilla disputó su vigésimo noveno partido de liga en el Grupo IV de Segunda Federación en la temporada 2023-24. Los cadistas recibieron al UCAM Murcia en la Ciudad Deportiva del Rosal y no pudieron sumar.

El partido estuvo condicionado de principio a fin por una fuerte lluvia, que no paró en ningún momento durante los 90 minutos. Este aspecto supuso un impedimento para el Mirandilla, que no consiguió adaptarse al contexto de partido y no terminaba de encontrarse cómodo. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para los cadistas. En el 18', una buena jugada personal de Gubijan terminaba en pies de Youba Diarra que, mano a mano con el portero, no acertaba para mandar el balón al fondo de las mallas tras una gran intervención de Serna. Cinco minutos después llegaría el primer y único gol del partido. Un balón largo no era capaz de despejarlo bien Salguero y eso lo aprovechaba Luque que, tras una gran maniobra, batía a Víctor Aznar para poner el 0-1.

Este gol le hizo daño al Mirandilla, que intentó reaccionar antes del descanso pero no fue capaz de encontrar la manera de hacerle daño a su rival. El UCAM, por su parte, vio reforzado su plan de partido con el gol y se iba encontrando cada vez más cómodo en la primera mitad, ganando casi todos los duelos y las segundas jugadas. De hecho, pudo marcharse al descanso con mayor distancia en el marcador. Santiesteban la picaba delante de Víctor Aznar y la defensa cadista conseguía salvar la situación prácticamente sobre la línea. El partido se fue al entretiempo con derrota amarilla por 0-1.

La segunda mitad fue diferente. El Mirandilla salió con otra mentalidad y con esa ambición de ir a por el empate. No obstante, el tiempo seguía sin acompañar y dificultaba bastante la práctica del fútbol. Borja Vázquez, el jugador más activo en la zona de ataque, lo probó con un potente disparo desde la frontal que se fue alto en el 50'. Luego fue Youba Diarra, que tuvo la oportunidad más clara del partido del lado cadista. Un disparo raso que se marchaba rozando el palo de la portería defendida por Serna. El partido fue entrando poco a poco en una vorágine de pararse constantemente y que de no jugarse prácticamente nada, quitándole un ritmo que complicaba la reacción del filial cadista.

Todo esto sumado a una serie de acontecimientos que fueron en contra del Mirandilla. Kensly, que había entrado en la segunda parte, tuvo que ser sustituido tras una lesión en el tobillo. Borja Vázquez, en el 74', realizó una gran jugada individual por banda derecha que terminaba con un centro chut que salía desviado de la portería murciana. Borja precisamente fue el protagonista de una de las acciones más señaladas del encuentro. El delantero jerezano recibió una patada en la cabeza con los tacos que se quedó sorprendentemente en tarjeta amarilla. Los cadistas lo intentaron hasta el final pero no fueron capaces de perforar la meta visitante. El encuentro terminaba con derrota en casa para los de Alberto Cifuentes, que no supieron adaptarse a las condiciones del encuentro y sucumbieron ante su rival.

El Mirandilla vuelve a perder en casa pero se mantiene fuera de los puestos de descenso y de 'playout'. La semana que viene visitará a un rival directo como es El Palo y afrontará con cierto margen los cinco últimos partidos de liga.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF Mirandilla: V. Aznar; Gubijan, A. Salguero, Miranda, Julio; Youba Diarra, M. Diakité; Kikín (B. Barry, 58'), L. Morales (Kensly, 46' (Mirko, 77') ), Borja Vázquez; Eyong Blaise (Njalla, 69').

UCAM Murcia CF: Serna; Alonso (Callejón, 79'), José Cruz, Javi Ramírez, Víctor Mena; Fer Pina, Chinchilla, Jorge García; Luque, Josema y Santiesteban (Ródenas, 75').

Goles: 0-1, Luque (22').

Árbitro: El colegiado canario, Escobar López, amonestó a Kikín (57') y Gubia (90') por parte del Mirandilla. Por parte del UCAM Murcia amonestó a Alonso (30'), José Cruz (83'), Luque (90') y Víctor Mena (90').

Más temas:

Cádiz CF