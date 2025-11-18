Virgili Cádiz - Barça de la Copa del Rey de fútbol sala: ¡Clin, clin, caja y dignidad! (1-4)

La novelería gaditana estaba servida desde el mismo día en el que cayó el Barça en la Copa y, como tal, los gaditanos más futboleros cumplieron a rajatabla con el guion previsto. Se llenó el Ciudad de Cádiz con imágenes que bien podrían firmarse en esos pueblos de Dios donde van a parar los grandes del fútbol español en la Copa del Rey para repartir las mismas caras de felicidad y alegría en niños y mayores que supieron disfrutar de la fiesta preparada por la directiva del CD Virgili Cádiz, que preparó para l ocasión un mosaico para recibir a los dos equipos.

No todo acabó en ello; antes, el pabellón gaditano disfrutó con el saque de honor a cargo de Marco Brun, alumno de la Escuela Virgili Cádiz que recientemente ha dejado atrás un linfoma linfoblástico. Después, se le entregó el Panaderín de honor al jugador gaditano del Barcelona Juanjo Catela, también internacional, en reconocimiento a su carrera.

Una vez celebrado todos los actos previos al encuentro se comenzó una eliminatoria que no se inició de la mejor manera para los locales, que vieron como pasado el primer minuto de juego un zurdazo desde la frontal de Matheus Rodríguez. Parecía todo negro en esos primeros minutos pero lo cierto es que los panaderos reaccionaron y siete minutos después empataban con un golazo con la zurda y de volea escorada de Óscar Lojo, que tenía minutos después el 2-1 en sus botas tras una gran combinación que quedó abortada por la salida del meta culé Miquel Feixas.

Igualada la contienda, los de Javi Rodríguez dominaban, si bien sus oportunidades se limitaban a disparos lejanos que fueron repelidos por un imperial Hilario. Estos minutos de empate dieron oxígenos a los gaditanos, que fueron creciendo en el campo y ganando posesión sin percatarse de estar ante uno de los equipos más potentes del panorama internacional. Por eso, por seguir las pautas del guion, otra vez aparecía la zurda de Matheus Rodríguez para meter en la escuadra el 1-2 con el que frenaba el ímpetu de la grada del Ciudad de Cádiz.

La comunión equipo - grada fue permanente. francis jiménez

Con ese resultado de 1-2 se llegó al descanso, no sin antes marcarse un jugadón el carioca Jean Pierre Guisel 'Pito', que asistía de vaselina y salvando a Hilario a su compañero Adolfo, que no acertó a cabecear entre los tres palos para alivio local.

Comenzó la segunda mitad el Virgili con cambio de portero, Virgilio por Joni, que lo primero que hizo fue pedir el cambio de balón tras la 'pedrá' que le propinó su colega en el otro arco, Dídac Plana, que como él, había suplido al titular a su compañero. Ya, con un balón más sobón, el Barcelona pasó a jugar por momentos con su portero como jugador en una clara muestra de acabar ya con las tonterías. Y, en efecto, a los cuatro minutos de la reanudación, Adolfo Fernández se quedaba cerca de 1-3 con una jugada que terminó en el larguero un minuto antes de que 'Pito' lo consiguiera.

Otro larguero , este tras trallazo de Antonio Pérez, ponía rumbo directo al dominio culé, ya consolidado tras el paso por los vestuarios y finiquitado por el cuarto y definitivo de Joao Víctor, tras una pared que culminó el carioca con la puntera.

Pancho dio la cara en el equipo amarillo. francis jiménez

Con 1-4, Gálvez se la jugó actuando Óscar Lojo como portero jugador en el ataque y cerca estuvo de maquillar un resultado que ya no se movió entre un equipo de Segunda B, tercero en su grupo como el gaditano, y otro de Primera División que va tercero también.

Al final, ovación y aplausos para dos equipos que dejaron una magnífica caja entre taquilla, sponsor y merchandising para satisfacción de una directiva que confía que la Copa sirva a su equipo para enganchar a más de un novelero que se coló en el Ciudad de Cádiz rememorando tiempos del Portillo.