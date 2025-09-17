Dawda Camara: «Estoy seguro que va a ser un gran año»

Este miércoles se celebraba en la rueda de prensa de Carranza la última presentación de fichajes de esta temporada, algo por lo que se disculpó Juan Cala, que ha sido padre recientemente, motivo de la tardanza. «Ha sido un poco tarde porque no me daba la vida para presentar a Dawda Camara» en días anteriores, algo que le ha venido mejor puesto que el mauritano ya se ha dejado ver hasta en dos ocasiones con la elástica amarilla en la presente Liga.

«Con los dos partidos que hemos visto ya podemos imaginarnos el perfil de delantero que es, aunque queda por enseñar la que yo creo que es la mejor de sus cualidades, ese pico de velocidad que tiene para los desmarques de ruptura; buscábamos algo diferente a Roger y Álvaro (García Pascual), un híbrido que nos pueda valer tanto para jugar solo arriba como con dos delanteros aprovechando sus desmarques rápidos al hueco», comenzó introduciendo el secretario técnico cadista, que remató diciendo que se han decantado por Camara «por su forma de entender el fútbol». Como no puede ser de otro modo, «está aquí para ayudar y viene a préstamo con la máxima ilusión para hacerlo lo mejor posible». Además, aseguró que «lo paró todo y ayudó en lo que pudo para venir en cuanto supo» del interés del Cádiz CF.

Agradecido ante todo, Dawda reconoció las palabras de Cala ya que para él «es una magnífica oportunidad para seguir evolucionando» en su fútbol. «Es un paso importante en mi carrera y creo que el Cádiz CF me va a ayudar mucho a madurar; estoy seguro que va a ser un gran año pero todavía queda mucho por enseñar y por demostrar», dijo.

Camara acaba de ser renovado en el Girona, un club que lo ha cedido y en el que ha pasado por todas sus categorías inferiores. «En el Girona llevo desde los once años hasta los 22; es un club que trabaja muy bien el fútbol base porque el objetivo es formar, madurar y si hay posibilidad dar el salto al primer equipo, que se dé», explica un futbolista que ha seguido todo el proceso hasta su culminación. «Tuve la oportunidad de jugar en el primer equipo en el año del ascenso a Primera, donde ya me dieron la oportunidad de debutar», valora Dawda, que ha sido clave en el reciente ascenso del Girona B con sus cinco goles en la fase de ascenso a Segunda RFEF. Así lo vivió él. «Era uno de los objetivos del club, el ascenso, y como yo era uno de los tres capitanes tenía que dar el golpe y tirar del carro, y eso hice».

Tiene muchas ganas de coger más protagonismo en el Cádiz CF aunque va con calma. «Acabo de llegar, llevo dos partidos; estoy en proceso de adaptación e intento adaptarme lo más rápido posible a lo que me pide el míster; tendré que agotar mis cualidades como tirar al espacio para ir sumando minutos», dice.

Ha salido del banquillo las dos veces anteriores y dice haberse visto «bien en una categoría tan exigente como es la Segunda, donde debes darlo todo al cien por cien». Además, se siente ya reforzado por sus compañeros a pesar del poco tiempo que lleva. «Me siento cómodo, siento que el equipo me busca a mí y espero darle todas mis mejores cualidades», deseó.

La tarde del pasado en sábado no fue la primera que estuvo en Carranza, aunque sí admite que el clima «fue impactante ver detrás de la portería animando a 'full' todo el rato». Y es que Camara ya conocía a la afición gaditana de venir con el Girona en Primera en la que fue su primera convocatoria con el primer equipo en la máxima categoría.

Confía en que poco a poco se vaya adaptando mejor a todo aunque haya llegado a un sitio «muy diferente» a Gerona. «Me habían dicho que la ciudad de Cádiz es muy bonita y así la estoy viendo aunque iré conociéndola mejor con el tiempo», prometió.